Decenas de detenidos y heridos en protestas en Serbia

La Policía de Serbia ha detenido a 42 personas en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar la pasada noche en la ciudad de Novi Sad, en el norte del país, con violentos enfrentamientos que dejaron decenas de heridos. La operación policial para dispersar a la multitud, llevada a cabo por cientos de agentes, concluyó bien entrada la madrugada. "En total, durante las protestas de anoche fueron detenidas o llevadas 42 personas. Se dañaron 18 vehículos policiales y se incautó una pistola de servicio de un policía”, dijo este sábado el ministro del Interior, Ivica Dacic, en declaraciones a la emisora pública RTS.

El ministro añadió que 14 policías resultaron heridos y acusó a los manifestantes de haber iniciado los enfrentamientos tirando piedras y palos contra los agentes que acordonaban la protesta, afirmando que se trató de un "ataque masivo y brutal". Por el contrario, según la televisión N1, la manifestación, que congregó a varios miles de personas (entre 7.000, según el Gobierno, y 20.000, según la ONG serbia 'Archivo de reuniones públicas') transcurrió pacíficamente hasta que la Policía intervino lanzando gas lacrimógeno contra los ciudadanos, que fueron golpeados con porras.

Acusaciones cruzadas responsabilizando de la violencia

El gas fue luego arrojado deliberadamente dentro de dos facultades donde los manifestantes se habían refugiado de la brutalidad policial. Las imágenes transmitidas en vivo por N1 mostraron cómo algunos ciudadanos se habían refugiado en automóviles, llorando y declarando que no habían presenciado un tipo de violencia semejante desde la época del régimen autoritario del fallecido Slobodan Milosevic, que fue presidente de la antigua Yugoslavia entre 1997 y 2000. Decenas de personas resultaron heridas, según indicaron a N1 fuentes de la Facultad de Medicina sin especificar la cifra exacta de lesionados.

La manifestación, convocada bajo el lema 'Serbia, ¿nos escuchas?' por grupos de estudiantes para denunciar que el Ejecutivo vulneró la autonomía de la Universidad al acabar por la fuerza los encierros iniciados hace meses en las Facultades de Filosofía y de Deportes en Novi Sad, es parte de una masiva oleada de protestas ciudadanas que sacude al país desde noviembre pasado. El detonante fue el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas.

Las manifestaciones, casi diarias, contra el presidente Aleksandar Vucic, han transcurrido mayoritariamente de forma pacífica. Sin embargo, a mediados de agosto degeneraron en violencia, que los manifestantes atribuyeron a la mano dura de la Policía. Vucic acusó a última hora del viernes a los manifestantes de intentar "amenazar la estabilidad y la seguridad de Serbia" y "ocupar las instalaciones universitarias de Novi Sad". "Los serbios deben saber que el Estado es más fuerte que nadie... eso siempre será así", afirmó. El domingo se celebrarán manifestaciones a favor del gobierno en toda Serbia, añadió el presidente.

Con información de efe, afp