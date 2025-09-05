Según los diarios italianos, el velatorio estará abierto desde el sábado hasta el domingo en el Armani/Teatro, de Milán.
Arjona arrasa en Argentina: diez shows agotados
El cantante guatemalteco alcanzó un récord histórico en Buenos Aires, con todas las entradas vendidas para su tour “Lo que el seco no dijo”.Cultura & Espectáculos05/09/2025
Ricardo Arjona demuestra una vez más su conexión y compromiso con el público argentino. En una hazaña sin precedentes, el reconocido artista agotó por completo diez shows en el Movistar Arena, con producción de Fénix Entertainment Group.
El furor por la llegada del artista a nuestro país hizo que las entradas de las primeras seis fechas se agotaran en tiempo récord. Ante la demanda por ver al guatemalteco, la productora Fénix Entertainment agregó nuevas fechas que también se vendieron en cuestión de horas, y luego sumó otras dos que corrieron con la misma suerte, consolidando un total de diez presentaciones con localidades agotadas.
Este tour, titulado “Lo que el seco no dijo”, promete ser una gran propuesta en escena que hará vibrar a sus fans en Buenos Aires los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. El artista prepara un recorrido por sus grandes éxitos, así como por las nuevas canciones de su próximo álbum.
Con información de Noticias Argentinas
Ricardo Arjona agotó dos Movistar Arena en 70 minutos y agregó otra funciónCultura & Espectáculos02/09/2025
El cantante se presentará los días 1, 2 y 3 de mayo.
Tras conquistar escenarios como el Madison Square Garden y Miami, el artista llegará al Movistar Arena en mayo de 2026 con dos funciones ya anunciadas.
Tras el encuentro de febrero, cuando el ex The Police vino a presentarse al frente de un trío en el Movistar Arena, los músicos realizaron esta mañana un anuncio conjunto.
Renuevan el mural de la Rotonda del Peregrino: “Es un punto clave de encuentro”Cultura & Espectáculos29/08/2025
El artista salteño Heber Artaza es el encargado de realizar, del lado este al sur, un mural temático dedicado a los peregrinos y a los símbolos del Milagro. La obra retrata el rostro de distintos peregrinos, entre los que destaca la imagen de Damiana, peregrina de La Puna.
Con 120 artistas en escena, este jueves debuta El Lago de los CisnesCultura & Espectáculos28/08/2025
El clásico se presentará del 28 al 31 de agosto con funciones con orquesta, una propuesta didáctica y entradas gratuitas para estudiantes y jubilados.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
A qué hora juega Argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.