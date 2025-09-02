Tras conquistar escenarios como el Madison Square Garden y Miami, el artista llegará al Movistar Arena en mayo de 2026 con dos funciones ya anunciadas.
Ricardo Arjona agotó dos Movistar Arena en 70 minutos y agregó otra función
El cantante se presentará los días 1, 2 y 3 de mayo.Cultura & Espectáculos02/09/2025
El cantante guatemalteco agregó un tercer show para el 3 de mayo, así sus seguidoras pueden disfrutar de su regreso a la Argentina, en el marco de su exitosa gira "Lo que el Seco no dijo".
El anuncio llega en medio de un momento histórico para el cantautor guatemalteco, quien recientemente agotó en tiempo récord, las entradas para 2 presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. Además de 4 sold out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.
En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con ocho fechas sold out en el Movistar Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez Sarsfield también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.
De regreso a Buenos Aires el 1, 2 y 3 de Mayo de 2026, el cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones. Los tickets están disponibles únicamente a través www.movistararena.com.ar.
El artista anunció también que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado, "Lo que el Seco no dijo" próximo a lanzamiento. Según sus propias palabras, este es uno de los mejores trabajos que ha hecho hasta el momento.
Con información de Noticias Argentinas
