Villamayor: “La única velita prendida que queda a los jubilados es la de provincia”

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el secretario de Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, reflexionó sobre las políticas públicas nacionales para adultos mayores y advirtió que “la única velita prendida que le está quedando a los jubilados en Salta es la provincia”.

“Hasta el PAMI ha restringido muchísimo, casi a cero, su participación en los centros y clubes de abuelos de toda la provincia. Ya no hay subsidios, ya no hay programas nacionales, entonces un gran esfuerzo de la provincia de seguir manteniendo la consigna de que las personas mayores son política de Estado”, expresó.

Villamayor resaltó el rol de los centros de jubilados y clubes de abuelos como “células de vida” por su característica social y humanitaria. “Allí, por empezar, se combate el flagelo de la soledad, la discriminación que pueden sufrir en sus casas porque ahí sociabilizan. Se puede fortificar los motivos y el entusiasmo de la vida, se dan en comunidades y en familias ampliadas”, señaló.

El funcionario consideró que “si como nación no se tiene una política clara para construir un ecosistema favorable al ejercicio de los derechos y el envejecimiento exitoso de las personas mayores, estamos perdidos como generación, como país y moralmente”.