El candidato a diputado nacional por Renacer, Nicolás Vedia, indicó que la oferta electoral que presenta su partido no estuvo ligada a la política y que ninguno de los integrantes de la lista ocupó cargos.
Villamayor: “La única velita prendida que queda a los jubilados es la de provincia”
El secretario de Personas Mayores de la provincia, Juan Carlos Villamayor, advirtió sobre los recortes de Nación a los beneficios para adultos mayores. Resaltó el rol de los centros y clubes de abuelos como “célula de vida”.Política05/09/2025
En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el secretario de Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, reflexionó sobre las políticas públicas nacionales para adultos mayores y advirtió que “la única velita prendida que le está quedando a los jubilados en Salta es la provincia”.
“Hasta el PAMI ha restringido muchísimo, casi a cero, su participación en los centros y clubes de abuelos de toda la provincia. Ya no hay subsidios, ya no hay programas nacionales, entonces un gran esfuerzo de la provincia de seguir manteniendo la consigna de que las personas mayores son política de Estado”, expresó.
Villamayor resaltó el rol de los centros de jubilados y clubes de abuelos como “células de vida” por su característica social y humanitaria. “Allí, por empezar, se combate el flagelo de la soledad, la discriminación que pueden sufrir en sus casas porque ahí sociabilizan. Se puede fortificar los motivos y el entusiasmo de la vida, se dan en comunidades y en familias ampliadas”, señaló.
El funcionario consideró que “si como nación no se tiene una política clara para construir un ecosistema favorable al ejercicio de los derechos y el envejecimiento exitoso de las personas mayores, estamos perdidos como generación, como país y moralmente”.
El tenso cruce entre Francos y el Gordo Dan reabre conflictos en el corazón del GobiernoPolítica05/09/2025
La tropa digital de Milei acumula decepciones, pero hace esfuerzos por volver a las bases; la reacción del jefe de Gabinete frente al ataque de los tuiteros contra Juez y el rol de Santiago Caputo.
Kicillof cerró 17 contratos con la droguería Suizo Argentina por $34.000 millones el último añoPolítica05/09/2025
Son licitaciones y compras directas para adquirir medicamentos para los hospitales. Sostienen que la compañía ya era proveedora del Estado Provincial y que cumple con las normativas.
El Gobierno suspendió las bajas de las pensiones mientras dure la auditoría en ANDISPolítica05/09/2025
La decisión, que se tomó antes de que el Congreso revirtiera el veto presidencial, estará vigente mientras dure la investigación interna en el organismo. Qué pasará con las que ya se habían eliminado.
Con el reloj de mitad de septiembre encima, se acelera una ofensiva para forzar el tratamiento del plan de ingresos y gastos del próximo año; UP evalúa desplazar a Espert (Presupuesto).
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei
La líder de la Coalición Cívica, junto a Campagnoli y Reyes, denunció al magistrado y reclamó su destitución por abuso de autoridad, violencia de género y censura previa a la prensa.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.
Boleta Única Papel: Salta ya tiene el modelo definitivo para las Elecciones Nacionales
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.