El candidato a diputado nacional por Renacer, Nicolás Vedia, indicó que la oferta electoral que presenta su partido no estuvo ligada a la política y que ninguno de los integrantes de la lista ocupó cargos.
Kicillof cerró 17 contratos con la droguería Suizo Argentina por $34.000 millones el último año
Son licitaciones y compras directas para adquirir medicamentos para los hospitales. Sostienen que la compañía ya era proveedora del Estado Provincial y que cumple con las normativas.Política05/09/2025
La droguería Suiza Argentina SA, involucrada en el caso de los audios, cerró 17 contratos por $34.000 millones con la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires en el último año. La empresa de la familia Kovalivker, investigada por la Justicia, no solo era la principal proveedora de la Agencia Nacional de Discapacidad sino que también era una de las compañías más contratadas por la Provincia.
La información de los contratos es oficial y surge del Organismo Provincial de Contrataciones de la Provincia de Buenos Aires. Allí da cuenta de las licitaciones celebradas en el último año en las que se posicionó como ganadora la compañía de la familia Kovalivker.
Ese relevamiento arroja un total de quince licitaciones y dos contrataciones directas, si se tiene en cuenta la ventana temporal de enero de 2024 y febrero del año en curso. “Por el tipo de proceso de compras y los organismos auditores que intervienen, las compras pueden ser aún más de las que figuran en el portal”, indicaron fuentes provinciales a Clarín. El total exacto de las 17 contrataciones es de 34.032.157.643 pesos.
La provincia de Buenos Aires no es la única que contrató a la droguería de la familia Kovalivker. De hecho su propia logística le permitió licitar desde el extremo sur en Tierra del Fuego hasta la provincia de Salta. Una fuente oficial consideró que "en la mayoría de las provincias logró quedar contratada", sin que ello represente un delito en sí mismo.
Pero la causa penal que tiene el fiscal Franco Picardi podría "convertirse en un efecto dominó ", describieron fuentes allegadas a la causa.
Fuentes del gobierno bonaerense indicaron: “Cuando inició la gestión de Kicillof nos encontramos con que Suizo Argentina SA era la principal proveedora del Ministerio de Salud, hoy es una de las principales junto a otras”.
A la hora de determinar que debía continuar como proveedora del ministerio de Salud, se explicó: “Su capacidad de stock y distribución, como vínculo directo con los laboratorios posibilita que resuelva no sólo aquellos medicamentos que se pueden adquirir con previsión sino, sobre todo, aquellos que son de urgencia teniendo en cuenta que la Provincia cuenta con 100 hospitales que dependen del Gobierno”.
Entre las licitaciones de mayor valor se encuentran una adjudicada el 27 de febrero de 2024, para hipoglucemiantes orales, monocroma, por $ 1.398.600.000,00.
También otra licitación concluida en noviembre del año pasado por $ 5.783.328.230,000 para “medicamentos y productos farmacéuticos”, la mayoría de los mismos para tratamientos oncológicos.
Hubo otra licitación de la que participó la droguería Suizo Argentina SA por poco más de $23.000 millones para medicamentos oncológicos.
Para la provincia de Buenos Aires las actuales sospechas sobre hechos de corrupción en los que habría participado la compañía, no son causal de exclusión de futuras licitaciones. “Nada impide que sigan ofertando siempre y cuando lo hagan a mejores valores en las licitaciones, sólo se la excluirá si el valor ofrecido no es conveniente para el Ministerio de Salud”, indicaron fuentes oficiales.
Hay otras licitaciones por valores inferiores, que según consignó el gobierno bonaerense, fueron abonadas después “del proceso correspondiente de control, no sólo el organismo auditor sino también la Fiscalía de Estado”. Bajo esta premisa se señaló que el sistema “funciona al revés que el de Nación que primero paga y después audita”.
Los contratos que se encuentran sometidos a investigación penal son aquellos celebrados por el Estado Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la droguería Suizo Argentina.
El tenso cruce entre Francos y el Gordo Dan reabre conflictos en el corazón del GobiernoPolítica05/09/2025
La tropa digital de Milei acumula decepciones, pero hace esfuerzos por volver a las bases; la reacción del jefe de Gabinete frente al ataque de los tuiteros contra Juez y el rol de Santiago Caputo.
Villamayor: “La única velita prendida que queda a los jubilados es la de provincia”Política05/09/2025
El secretario de Personas Mayores de la provincia, Juan Carlos Villamayor, advirtió sobre los recortes de Nación a los beneficios para adultos mayores. Resaltó el rol de los centros y clubes de abuelos como “célula de vida”.
El Gobierno suspendió las bajas de las pensiones mientras dure la auditoría en ANDISPolítica05/09/2025
La decisión, que se tomó antes de que el Congreso revirtiera el veto presidencial, estará vigente mientras dure la investigación interna en el organismo. Qué pasará con las que ya se habían eliminado.
Con el reloj de mitad de septiembre encima, se acelera una ofensiva para forzar el tratamiento del plan de ingresos y gastos del próximo año; UP evalúa desplazar a Espert (Presupuesto).
Piden juicio político al juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei
La líder de la Coalición Cívica, junto a Campagnoli y Reyes, denunció al magistrado y reclamó su destitución por abuso de autoridad, violencia de género y censura previa a la prensa.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.
Boleta Única Papel: Salta ya tiene el modelo definitivo para las Elecciones Nacionales
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.