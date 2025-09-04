El entrenador evoluciona favorablemente, pero los médicos decidieron que permanezca un día más en observación. Russo quiere recibir el alta cuanto antes para volver al trabajo en el predio de Ezeiza.
Messi emocionado en la previa del partido frente a Venezuela
Con Messi a la cabeza, los jugadores de la Selección argentina hacen los primeros movimientos en el Monumental.Deportes04/09/2025
La Selección Argentina jugará su último partido como local en el año ante Venezuela desde las 20.30 en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
En medio de un clima emotivo, Lionel Messi se emocionó en el calentamiento ante la ovación de los hinchas, y es que será el último encuentro oficial de Lionel Messi en el país por los puntos con la camiseta de la Selección. El calendario marca una gira por Estados Unidos en octubre, con amistosos ante Venezuela en Miami y contra Puerto Rico en Chicago, mientras que en noviembre habrá compromisos en Angola e India.
Nadie nos preparó para este momento que estamos viviendo. Nadie nos enseñó cómo vivir sin Lionel Andrés Messi. Mira lo emocionado que está. Se nos está yendo lo más grande que tenemos y que tuvo el fútbol. Que lo parió.— 𝙅𝘿 (@JuannDis) September 4, 2025
pic.twitter.com/RVOkNIC7Po
En la formación, Franco Mastantuono, la sorpresa. La Albiceleste tendrá al Dibu Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en la defensa; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Thiago Almada conformarán el mediocampo; Lionel Messi, Julián Álvarez y Franco Mastantuono integrarán la ofensiva.
Los comandados por Lionel Scaloni mandan en la tabla con 35 puntos tras once victorias, dos empates y tres derrotas. Ya tiene asegurado el pasaje a la próxima Copa del Mundo para defender la corona lograda en Qatar 2022 y, además, se garantizó el primer puesto, ya que sus perseguidores, Ecuador y Brasil, quedaron a diez unidades (25).
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 4, 2025
🙌 El once titular de la #Scaloneta para enfrentar a Venezuela
🕰 Desde las 20.30, en el Estadio Mâs Monumental, 🇦🇷 🆚 🇻🇪 por la fecha 17#TodosJuntos 🙌 pic.twitter.com/uO7wQU1B7S
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.
Iván Tapia, capitán de Barracas Central, reveló una charla que tuvo con el capitán de la Selección Argentina y sorprendió al dar algunos detalles.
