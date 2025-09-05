Repercusiones por el fallo de la Conmebol que eliminó a Independiente: "Eligieron la más fácil"

El músico, símbolo del rock nacional, estuvo presente en el estadio Monumental para ver el partido de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.
El presidente de Estudiantes se plantó a favor del conjunto argentino después de que la entidad que dirige el fútbol en el continente lo sacara de la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Universidad de Chile.Deportes05/09/2025
Después de que la Conmebol eliminara a Independiente de la Copa Sudamericana como castigo por los incidentes ocurridos en Avellaneda en el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, cuestionó el fallo: "Eligieron la más fácil".
En una historia que publicó en su cuenta de Instagram luego de que se conociera el fallo este jueves a la noche, la Brujita escribió: "Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así... y no justifico ningún tipo de violencia eh, pero muy injusto todo".
El conjunto argentino no solo quedó fuera de la competencia, sino que deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que el equipo trasandino es el que pasará a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.
Cabe remarcar que la dirigencia, con Néstor Grindetti como máxima autoridad, no descarta apelar en Conmebol (o incluso ir al TAS). La intención no sería apelar lo deportivo, sino las otras sanciones sobre la presencia de público (no podrá jugar con público en los próximos siete encuentros) y la multa económica. Se espera una reunión con los abogados a primera hora de este viernes para analizar los pasos a seguir.
Esta no es la primera vez que el mandatario del Pincha apunta contra la entidad que dirige el fútbol sudamericano porque en 2022 fue durísimo con el árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien a instancias del VAR había anulado un gol de Luciano Lollo por supuesta posición adelantada de Jorge Morel en el segundo tiempo del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense.
"CONMEBOL haciendo lo que hace CONMEBOL, no importa cuando leas esto", escribió primero en sus redes y luego, en unos audios subidos de tono, se despachó: “Yo a ustedes los conozco, nos vienen a robar en la cara. Cagón de mierda, puto, vigilante, a vos te va a volver. Por forro, por puto y vigilante. Veinte años jugué al fútbol, los conozco bien”.
Con información de TyC Sports
Tras la goleada de la Selección Argentina por 3-0 ante la Venezuela en el Monumental, Lionel Scaloni, el técnico de la Albiceleste, se mostró muy conforme con sus dirigidos.
Lionel Messi marcó un doblete para la victoria de Argentina por 3-0 ante Venezuela, por la fecha número 17 de las Eliminatorias CONMEBOL. El capitán se confirmó que no viajará a Ecuador para la última jornada.
Brasil goleó 3-0 a Chile en el Estadio Maracaná y ensayó variantes en el sprint final de las Eliminatorias Sudamericanas.
Lionel Messi marcó dos goles en su último partido por los puntos en Argentina y en plena emoción del pospartido sembró dudas sobre su presencia en la Copa Mundial 2026.
La Albiceleste controló el partido sin sobresaltos y celebró la última presentación de Lionel Messi en condición de local por las Eliminatorias.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.