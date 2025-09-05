Repercusiones por el fallo de la Conmebol que eliminó a Independiente: "Eligieron la más fácil"

Después de que la Conmebol eliminara a Independiente de la Copa Sudamericana como castigo por los incidentes ocurridos en Avellaneda en el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, cuestionó el fallo: "Eligieron la más fácil".

En una historia que publicó en su cuenta de Instagram luego de que se conociera el fallo este jueves a la noche, la Brujita escribió: "Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así... y no justifico ningún tipo de violencia eh, pero muy injusto todo".

El conjunto argentino no solo quedó fuera de la competencia, sino que deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que el equipo trasandino es el que pasará a la próxima instancia para jugar ante Alianza Lima, a puertas cerradas y en el estadio de Coquimbo.

Cabe remarcar que la dirigencia, con Néstor Grindetti como máxima autoridad, no descarta apelar en Conmebol (o incluso ir al TAS). La intención no sería apelar lo deportivo, sino las otras sanciones sobre la presencia de público (no podrá jugar con público en los próximos siete encuentros) y la multa económica. Se espera una reunión con los abogados a primera hora de este viernes para analizar los pasos a seguir.

Esta no es la primera vez que el mandatario del Pincha apunta contra la entidad que dirige el fútbol sudamericano porque en 2022 fue durísimo con el árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien a instancias del VAR había anulado un gol de Luciano Lollo por supuesta posición adelantada de Jorge Morel en el segundo tiempo del encuentro de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense.

"CONMEBOL haciendo lo que hace CONMEBOL, no importa cuando leas esto", escribió primero en sus redes y luego, en unos audios subidos de tono, se despachó: “Yo a ustedes los conozco, nos vienen a robar en la cara. Cagón de mierda, puto, vigilante, a vos te va a volver. Por forro, por puto y vigilante. Veinte años jugué al fútbol, los conozco bien”.

