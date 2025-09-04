Conectan a un joven salteño a un corazón artificial para trasladarlo a Buenos Aires

En un despliegue sin precedentes de recursos y coordinación, el Gobierno de la Provincia de Salta, a través del Ministerio de Salud Pública, llevó a cabo un operativo sanitario de alta complejidad para trasladar a un adolescente de 13 años, sin cobertura social, internado en estado crítico en el Hospital Materno Infantil, hacia el Hospital de Pediatría Garrahan en Buenos Aires, donde se definirá el tratamiento a seguir.

El paciente, que padece una arritmia refractaria severa, necesitaba ser trasladado de forma urgente para recibir un tratamiento de alta especialidad. La situación requirió de una logística extraordinaria que puso en marcha a múltiples organismos públicos para garantizar la llegada de un equipo médico interdisciplinario y equipamiento especializado desde el Garrahan hasta Salta.

Frente a la crítica situación, el equipo del Materno Infantil activó el protocolo de emergencia, contactando de forma habitual al Hospital Garrahan a través de la Oficina de Comunicación a Distancia, luego continuaron por videollamadas sucesivas, se evaluó el caso en profundidad y se tomó la decisión de que el paciente necesitaba ser conectado a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), una máquina que asume temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

“Para concretar esta intervención, se coordinó una segunda videoconsulta con un equipo multidisciplinario del Garrahan, incluyendo un cirujano cardiovascular, un perfusionista y terapistas. Se discutió la compleja logística para el traslado de los cinco profesionales y el equipo médico desde Buenos Aires, que incluyó la revisión de las instalaciones del hospital, como los ascensores y quirófanos, y la disponibilidad de laboratorio, hemoterapia y diagnóstico por imagen”, explicó la jefa del servicio de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil, Gloria Méndez,

La doctora enfatizó que, si bien el Hospital Materno Infantil posee la complejidad necesaria para soportar este procedimiento, se trata de una de las primeras veces que el equipo del Garrahan se traslada a una provincia tan distante para realizar una intervención de este tipo.

Para lograr este objetivo se realizaron cuatro vuelos sanitarios en la aeronave de la Provincia, se involucró, además de los equipos de médicos de ambos hospitales, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMEC) de Salta y Aviación Civil.

El operativo representa un hito en la colaboración entre hospitales públicos a nivel nacional, demostrando la capacidad del sistema de salud provincial para enfrentar casos de extrema complejidad sin importar la distancia.