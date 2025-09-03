El fiscal Franco Picardi dispuso extender la medida por 10 días. Los imputados seguirán sin acceso al expediente mientras se investigan los audios de Spagnuolo.
Allanamientos a periodistas: Diputados exigieron la renuncia de Emilia Orozco por “no trabajar más de un año”
Legisladores alertaron sobre la inactividad de María Emilia Orozco y celebraron la reunión autoconvocada para repudiar ataques a la libertad de prensa en Argentina.Política03/09/2025Agustina Tolaba
Legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación se reunieron este martes de manera autoconvocada para repudiar el pedido del Gobierno de allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas que difundieron los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. La convocatoria se realizó ante la ausencia de la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, María Emilia Orozco, quien no convoca a la comisión desde hace un año.
La diputada salteña Yolanda Vega criticó la falta de funcionamiento de la comisión y destacó la importancia de defender a quienes ejercen la profesión periodística: “Esta fue una reunión autoconvocada porque la presidenta no nos convoca hace un año. Solidarizarme personalmente con ellos porque sin libertad de expresión no estaríamos hablando de un país en democracia”, afirmó. Vega también señaló que la falta de apoyo a áreas como educación, salud y derechos de los jubilados y personas con discapacidad puede dejar a futuras generaciones sin oportunidades: “Seguramente vamos a tener dentro de un par de generaciones una Argentina avasallada en todos los derechos”, advirtió.
Por su parte, el diputado Esteban Paulón resaltó la relevancia de la reunión autoconvocada: “Logramos destrabar, aunque no en lo formal, pero sí en lo real, el funcionamiento de una comisión fundamental frente a un gobierno que ataca permanentemente la libertad de expresión. Es importante que esta comisión se haya podido abrir, que estemos hoy aquí reunidos y que hayamos podido recibir los testimonios de Agustín, Mauro y Jorge, expresando la solidaridad y el apoyo de las fuerzas democráticas”. Paulón también cuestionó la presidencia de Orozco: “Se abrió sin la presidenta de la comisión, que es una persona que hay que remover. Lo hemos pedido por nota, lo he planteado en el recinto y hay que seguir trabajando para que María Emilia Orozco deje de ser la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión”.
El diputado Christian Castillo, vicepresidente de la comisión, coincidió con la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno del órgano: “Vamos a ver qué hacer con Orozco porque ella no está cumpliendo con lo que tiene que hacer, es evidente. Queremos que la comisión funcione normalmente, esta es una decisión política de La Libertad Avanza más allá de nombres personales. Hoy hicimos una muy buena reunión para poder repudiar este ataque a la libertad de prensa”, afirmó Castillo.
