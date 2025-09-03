Las transferencias automáticas en agosto cayeron 0,4% con relación a julio. En forma interanual avanzaron 2,4%.
Día del Submarinista: valentía y sacrificio bajo el mar argentino
La fecha rinde homenaje a los submarinistas que entregaron su vida en defensa del país y a los pioneros que forjaron la historia de los sumergibles argentinos.Argentina03/09/2025
Cada tres de septiembre, Argentina conmemora el Día del Submarinista, una jornada para honrar a quienes dedican su vida a la defensa del país desde las profundidades del mar. La fecha revive también el trágico hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, un suceso que aún duele en el corazón de la nación.
De los 44 tripulantes que perdieron la vida, siete eran salteños, dejando un vacío irreparable en sus familias y en toda la comunidad. Hoy, se les recuerda con respeto y cariño, destacando su valentía, su entrega y el sacrificio de cada día en el cumplimiento del deber.
Los primeros submarinistas argentinos fueron cuatro oficiales que en 1917 viajaron a Boston (Estados Unidos de Norteamérica) para adiestrarse en la USNavy, que estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Los Tenientes Vicente Ferrer, Osvaldo Layous, Eduardo Aquiles Ceballos y Osvaldo María Repetto fueron incorporados a la nueva Escuela de Submarinos de New London, Connecticut, donde integraron el segundo curso dictado allí.
El Día del Submarinista se celebra para honrar a los hombres y mujeres que sirven en los submarinos de la Armada, reconociendo su valentía y entrega en condiciones extremas bajo el mar. La fecha rememora la creación de la primera Escuela de Submarinos de la Armada Argentina, donde se consolidó la formación de especialistas en la operación de estas embarcaciones, una tarea que exige altos niveles de disciplina, entrenamiento y coraje.
La historia de los submarinos argentinos está marcada por importantes hitos y desafíos. Desde la incorporación de los primeros sumergibles en la década de 1930 hasta las misiones más modernas de vigilancia y rescate, los submarinistas han desempeñado un papel fundamental en la defensa y soberanía del país. La conmemoración también sirve para recordar a los héroes del ARA San Juan, y a todos aquellos que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, dejando un legado de sacrificio y honor que inspira a futuras generaciones.
El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios para contener el dólar
El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, indicó que la intervención busca evitar movimientos bruscos del dólar y mejorar la liquidez
El Gobierno aprobó el presupuesto de la empresa estatal, mientras los trabajadores reclaman ajustes salariales pendientes.
El nuevo procedimiento permite a las fuerzas policiales y de seguridad federales "cumplir con los estándares legales de custodia, integridad y confidencialidad de la evidencia genética".
El Ministerio de Salud informó que 1939 profesionales iniciaron sus residencias tras el Concurso Unificado, con especialidades como pediatría y clínica médica destacando en cobertura.
Industriales presentarán un decálogo para mejorar competitividad y empleo
El vicepresidente de la Unión Industrial de Salta remarcó la necesidad de estabilidad institucional, infraestructura y macroeconomía ordenada para fortalecer la producción y las exportaciones.
Nuevo golpe al bolsillo: suben los combustibles en Salta
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
“Hoy no hay caña, ni agua, ni pescado”: el comedor de la Parroquia de Vaqueros casi duplicó la asistencia en relación a 2024
La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros entrega 185 raciones diarias de comida. El Padre Martín Farfán pidió no juzgar a quienes llegan y llamó a sumar ayuda.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.