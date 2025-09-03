Día del Submarinista: valentía y sacrificio bajo el mar argentino

Cada tres de septiembre, Argentina conmemora el Día del Submarinista, una jornada para honrar a quienes dedican su vida a la defensa del país desde las profundidades del mar. La fecha revive también el trágico hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017, un suceso que aún duele en el corazón de la nación.

De los 44 tripulantes que perdieron la vida, siete eran salteños, dejando un vacío irreparable en sus familias y en toda la comunidad. Hoy, se les recuerda con respeto y cariño, destacando su valentía, su entrega y el sacrificio de cada día en el cumplimiento del deber.

Los primeros submarinistas argentinos fueron cuatro oficiales que en 1917 viajaron a Boston (Estados Unidos de Norteamérica) para adiestrarse en la USNavy, que estaba a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. Los Tenientes Vicente Ferrer, Osvaldo Layous, Eduardo Aquiles Ceballos y Osvaldo María Repetto fueron incorporados a la nueva Escuela de Submarinos de New London, Connecticut, donde integraron el segundo curso dictado allí.

El Día del Submarinista se celebra para honrar a los hombres y mujeres que sirven en los submarinos de la Armada, reconociendo su valentía y entrega en condiciones extremas bajo el mar. La fecha rememora la creación de la primera Escuela de Submarinos de la Armada Argentina, donde se consolidó la formación de especialistas en la operación de estas embarcaciones, una tarea que exige altos niveles de disciplina, entrenamiento y coraje.

La historia de los submarinos argentinos está marcada por importantes hitos y desafíos. Desde la incorporación de los primeros sumergibles en la década de 1930 hasta las misiones más modernas de vigilancia y rescate, los submarinistas han desempeñado un papel fundamental en la defensa y soberanía del país. La conmemoración también sirve para recordar a los héroes del ARA San Juan, y a todos aquellos que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, dejando un legado de sacrificio y honor que inspira a futuras generaciones.