La condena se dictó en el contexto de un juicio abreviado realizado durante una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con Bolivia
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.Judiciales02/09/2025
El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a un hombre a 10 años de prisión y a otros tres a 8 años de prisión por el transporte de 195 kilos de cocaína en mochilas en una zona de yungas cercana a la ciudad de Embarcación y a la frontera con Bolivia a fines de agosto del año pasado.
La condena más alta fue impuesta a Ramón Bernabé Saban como coautor de los delitos de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes en concurso ideal con tenencia de arma de uso civil sin autorización, en dos hechos, mientras que Eduardo Aníbal Saban, Miguel Matorras y Juan Franco González recibieron 8 años de prisión por los mismos delitos, pero en un solo hecho de tenencia de arma de uso civil sin autorización.
El hecho que llegó a juicio fue descubierto el 28 de agosto de 2024, a las 14.00, por tres gendarmes que recorrían la zona de yungas en el paraje La Porcelana, ubicado a unos 63 kilómetros al norte de Embarcación y al cual se puede acceder por la ruta provincial 140.
Durante la audiencia de formalización de la investigación, el fiscal Marcos Romero expuso que los efectivos vieron salir de la espesa selva a un hombre que portaba una escopeta, vestía ropa mimetizada y gorra. Por detrás, a unos diez metros, en tanto, vieron aparecer una hilera de 19 mochileros que seguían al primero, quien hacía de guía y líder de la caravana.
Describió que, tras atravesar un claro, la columna volvió a perderse en el monte, por lo que los uniformados informaron la novedad a sus superiores. La noticia derivó en una rápida intervención de la fiscalía y de personal de tres unidades de la Gendarmería Nacional, dependientes del Escuadrón 52 “Tartagal”, quienes se unieron a los tres gendarmes.
La fiscalía precisó que, media hora después, cuando llegaron los refuerzos, los uniformados ingresaron a la selva a partir del rastro dejado por los mochileros, luego de coordinar el plan de acción indicado por el MPF. Añadió que, tras recorrer alrededor de 9 kilómetros de senderos, durante la noche los gendarmes dieron con los mochileros cuando ya se encontraban a pocos metros de otro claro, donde tenían previsto entregar el cargamento de drogas.
En ese contexto, relató la fiscalía, los gendarmes entraron en acción y los mochileros empezaron a correr de un lado a otro. Indicó que, dada la oscuridad, los efectivos se guiaron por el ruido de las ramas quebradas por los acusados en su fuga, lo que les permitió detener primero a Ramón Saban, quien portaba una escopeta calibre 38, y luego a Matorras, y secuestrar dos mochilas en las que había 33 kilos de cocaína.
La fiscalía ordenó que, a primera hora del día, se realizara un intenso rastrillaje en la zona, lo que produjo la detención de Eduardo Saban y de Franco Gonzáles, quien intentó huir, pero fue reducido rápidamente. Estos dos acusados, según relataron en el juicio, estaban ocultos cuerpo a tierra, entre la maleza.
Con la claridad del día, también se hallaron en el lugar 12 mochilas más, todas con droga, y dos armas más de fuego; en total se contabilizaron 195 paquetes rectangulares, tipo ladrillo, recubiertos con cintas de embalar de color amarillo, enumeró el MPF.
El abogado Gregorio Dalbón presentó la denuncia tras el pedido de allanamiento a medios y domicilios de periodistas, acusando a la ministra de intentar censurar información sobre Karina Milei.
Femicidio de Mercedes Kvedaras: quedó conformado el tribunal y el juicio será en 2026Judiciales02/09/2025
El Poder Judicial de Salta oficializó la conformación del tribunal de juicio que tendrá a su cargo el caso del femicidio ocurrido en 2023 en El Tipal.
Pagano presentó una denuncia por amenazas tras la filtración de los audios de Karina MileiJudiciales02/09/2025
Enfrentada ahora a los libertarios, la legisladora recibió mensajes anónimos de madrugada por Telegram; “ojo Marcela”, fue uno de los textos, que consideró intimidantes.
Leandro Santoro denunció penalmente a Guillermo Francos por el delito de injuriasJudiciales02/09/2025
El legislador de Unión por la Patria denunció al jefe de Gabinete, quien lo acusó de estar participando en una maniobra para desestabilizar al Gobierno Nacional.
A más de siete años del brutal crimen ocurrido en Vaqueros, la defensa solicitó postergar las audiencias y el Poder Judicial confirmó que se haría el desde el 16 de septiembre.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.
El fenómeno de Santa Rosa no afectará a Salta, pero se espera un descenso de la temperaturaSalta01/09/2025
El meteorólogo Edgardo Escobar explicó que el núcleo frío en altura se concentró en el centro y noreste del país. Para la provincia, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío y probables precipitaciones hacia el fin de semana.
Constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina es un acto de censuraPolítica01/09/2025
Un grupo de constitucionalistas coincidió en señalar que la decisión del juez Alejandro Patricio Maraniello de prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei es “inconstitucional”.
“El camino es un federalismo real”: Sáenz felicitó a Valdés, gobernador electo de CorrientesPolítica01/09/2025
“Reafirmamos nuestro compromiso para seguir fortaleciendo los lazos entre provincias, impulsar nuestras economías regionales y generar más oportunidades de desarrollo", posteó el mandatario salteño en sus redes sociales.
Un booster sísmico explotó y mató a un operario: Apuntan contra YPF
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.