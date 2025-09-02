CFK cuestionó a Milei: "Terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca"

La exmandataria Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado cambiario y consideró que con esta medida el líder libertario terminó de "quemar los libritos de la escuela Austríaca".

A través de un punzante posteo en su cuenta de X, la titular del PJ lanzó: "Qué quilombo se te armó…Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario", dijo en referencia a los distintos frentes que enfrenta el oficialismo en estos días. En primer lugar, continúa el silencio en medio de denuncias por un presunto esquema de corrupción tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. En paralelo, la situación macroeconómica se tensa cada vez más. "¡La vas a chocar mal!", advirtió Kirchner.

"Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca", agregó.

Ámbito