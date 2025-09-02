Asesinaron a un niño de 11 años que jugaba a "ring raje”

Lo que empezó como un simple juego entre chicos terminó en una verdadera pesadilla. Un nene de 11 años murió el sábado por la noche después de recibir varios disparos mientras jugaba con sus amigos al “ring raje”, una broma viral de TikTok que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo antes de que abran la puerta.

El hecho ocurrió cerca de las 23 hs en la calle Racine, en Houston, Texas. Según un testigo, la persona que estaba dentro de la casa salió y le disparó por la espalda.

Según informó el Departamento de Policía Houston, el grupo de chicos tocó el timbre de una casa y salió corriendo, pero uno de ellos fue alcanzado por varios disparos que impactaron directamente en su cuerpo.

Inmediatamente, fue trasladado al hospital local, pero debido a la gravedad de las heridas y al estado critico con el que ingresó, los médicos no lograron salvarlo.

A raíz de esto, según indicó la policía local, hasta el momento una persona fue detenida para ser interrogada, aunque luego recuperó la libertad.

A su vez, las autoridades emitieron una orden de registro y la investigación sigue abierta, mientras la identidad de la víctima aún no fue confirmada oficialmente.

La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad, no solo por la corta edad del chico, sino porque este tipo de tragedias se repiten en distintas partes de Estados Unidos.

Con información de TN