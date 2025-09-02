Un helicóptero que volaba desde Kotabaru hacia Palangkaraya perdió contacto con el control aéreo en la provincia de Kalimantan Meridional, y autoridades locales iniciaron una operación de búsqueda.
Asesinaron a un niño de 11 años que jugaba a "ring raje”
Tras recibir varios disparos, el menor fue trasladado al hospital, donde falleció; la policía de Houston detuvo a una persona para interrogatorio.El Mundo02/09/2025
Lo que empezó como un simple juego entre chicos terminó en una verdadera pesadilla. Un nene de 11 años murió el sábado por la noche después de recibir varios disparos mientras jugaba con sus amigos al “ring raje”, una broma viral de TikTok que consiste en tocar el timbre de una casa y salir corriendo antes de que abran la puerta.
El hecho ocurrió cerca de las 23 hs en la calle Racine, en Houston, Texas. Según un testigo, la persona que estaba dentro de la casa salió y le disparó por la espalda.
Según informó el Departamento de Policía Houston, el grupo de chicos tocó el timbre de una casa y salió corriendo, pero uno de ellos fue alcanzado por varios disparos que impactaron directamente en su cuerpo.
Inmediatamente, fue trasladado al hospital local, pero debido a la gravedad de las heridas y al estado critico con el que ingresó, los médicos no lograron salvarlo.
A raíz de esto, según indicó la policía local, hasta el momento una persona fue detenida para ser interrogada, aunque luego recuperó la libertad.
A su vez, las autoridades emitieron una orden de registro y la investigación sigue abierta, mientras la identidad de la víctima aún no fue confirmada oficialmente.
La noticia generó una fuerte conmoción en la comunidad, no solo por la corta edad del chico, sino porque este tipo de tragedias se repiten en distintas partes de Estados Unidos.
Con información de TN
El Supremo Tribunal podría dictar una pena de hasta 40 años de prisión contra el exmandatario, acusado de planear el “Puñal Verde y Amarillo” contra Lula y un juez.
Juan Cruz es buzo profesional desde hace 12 años. Estaba realizando una capacitación cuando, por motivos que todavía se desconocen, lo encontraron desvanecido.
Unos 2000 magistrados juraron sus cargos, entre ellos los de la Corte Suprema.
La Policía allanó Mar del Plata y la familia de un nazi entregó obra robada a la JusticiaEl Mundo02/09/2025
El operativo en Mar del Plata se centró en la pintura de Giuseppe Ghislandi y otras posibles obras robadas durante la Segunda Guerra Mundial que estarían en manos de los herederos de Friedrich Kadgien.
Fuertes lluvias provocaron la catástrofe en el oeste del país, en medio del conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur del Norte.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.