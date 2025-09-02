Prisión preventiva para exdiputado argentino en Chile por contrabando de municiones

En un fallo sorpresivo, la Corte de Apelaciones de Temuco (680 kms al sur de Santiago), decretó prisión preventiva para el exdiputado argentino Edgardo Della Gáspera, quien fue sorprendido el viernes pasado en un control de rutina en el Paso Pino Hachado, región de La Araucanía (800 kms al sur de Santiago), intentando pasar una caja con 50 balas sin contar con documentación alguna.

Della Gáspera fue formalizado por los delitos de contrabando aduanero e internación ilegal de municiones y había quedado el fin de semana con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, sin embargo, el Ministerio Público pidió que quedara en prisión preventiva de manera verbal, asunto que fue acogido este lunes por el tribunal de dicha ciudad.

Ello, puesto que el exlegislador argentino aseguró en la revisión aduanera no traer ningún elemento prohibido, sin declarar los proyectiles que estaban al interior del vehículo.

El acta

Según consta en el acta oficial, a la que tuvo acceso Infobae, al ser consultado por los Carabineros del Control del Paso Fronterizo Pino Hachado antes de la revisión, los ocupantes del vehículo declararon no portar mercancías fuera del equipaje de viaje.

Incluso, en la declaración jurada presentada ante la Aduana chilena, ratificaron que no llevaban artículos adicionales. Sin embargo, durante la inspección, los funcionarios encontraron en el apoyabrazos lateral del asiento del conductor una caja con 50 balas sin percutar marca Orbea, calibre 22 largo para rifle.

Según el documento oficial, el propio Della Gáspera reconoció el hallazgo, manifestó asumir la responsabilidad por los hechos y aceptó estar consciente de la infracción. Pese a ello, las autoridades procedieron a denunciarlo por contrabando, conforme al artículo 168 inciso II del Ordenamiento Aduanero y la Ley 17.798 de Armas y Explosivos.

Así, por orden de la fiscal de flagrancia Andrea Rivas Hormazábal, la munición fue entregada a Carabineros de Chile bajo cadena de custodia.

Con domicilio en la estancia La Marita de la localidad neuquina de Loncopué, Della Gáspera fue diputado provincial entre los años 2012 y 2015 y coincidió con el segundo mandato de Jorge Sapag. Luego, un año después ocupó la banca que dejó el fallecido Luis Sapag.

El diputado y el cóndor

En 2017, Della Gáspera se viralizó con un video de un cóndor acercándosele y mostrando el vínculo entre el ave y quien le había salvado la vida. Las imágenes generaron gran repercusión al mostrar a “Condorito”, como se lo bautizó, interactuando en una estancia del paraje cordillerano de Loncopué.

Della Gáspera había rescatado al cóndor cuando aún era pichón. El ave había caído de su nido, se encontraba herida y fue atendida por Della Gaspera, quien se encargó de alimentarla y facilitar su recuperación colocando trozos de carne en el campo para estimular su instinto de búsqueda de comida.

“Un día de marzo apareció acá solo y con una patita lastimada. Lo estuvimos curando de una lesión que no parecía ser grave y desde ese día se me acerca cada vez que lo llamo. Cuando me contacté con la gente de Fauna me dijeron que era un pichón macho que creen que nació en octubre del año pasado y que aparentemente había perdido contacto con sus padres”, había explicado por 2017 el ex legislador al portal relató al diario La Mañana de Neuquén.

Según contó Della Gaspera por entonces, su estancia se ubica en un área donde los cóndores conviven de manera natural y no era la primera vez que debía socorrer a un ejemplar de la especie. Para ese entonces ya habían rescatado a cuatro cóndores, que luego fueron liberados con la intervención de autoridades nacionales y provinciales dedicadas a la conservación de fauna.

Con información de Infobae