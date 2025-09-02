El Supremo Tribunal podría dictar una pena de hasta 40 años de prisión contra el exmandatario, acusado de planear el “Puñal Verde y Amarillo” contra Lula y un juez.
Un helicóptero con ocho personas a bordo desapareció en Indonesia
Un helicóptero que volaba desde Kotabaru hacia Palangkaraya perdió contacto con el control aéreo en la provincia de Kalimantan Meridional, y autoridades locales iniciaron una operación de búsqueda.El Mundo02/09/2025
Un helicóptero con ocho personas a bordo desapareció este lunes luego de perder contacto con el control de tráfico aéreo en la provincia indonesia de Kalimantan Meridional, informó Dendy Prasetyo, funcionario de prensa de la oficina provincial de búsqueda y rescate.
La pérdida de comunicación ocurrió a las 08:54 (hora local), poco después de que el helicóptero despegara.
La aeronave partió de un aeropuerto en la regencia de Kotabaru y se dirigía a Palangkaraya, capital de la cercana provincia de Kalimantan Central.
Personal local especiaizado en rescate junto a la Policía iniciaron de inmediato una operación de búsqueda después de que se perdiera el contacto.
Con información de Noticias Argentinas
Tras recibir varios disparos, el menor fue trasladado al hospital, donde falleció; la policía de Houston detuvo a una persona para interrogatorio.
Juan Cruz es buzo profesional desde hace 12 años. Estaba realizando una capacitación cuando, por motivos que todavía se desconocen, lo encontraron desvanecido.
Unos 2000 magistrados juraron sus cargos, entre ellos los de la Corte Suprema.
La Policía allanó Mar del Plata y la familia de un nazi entregó obra robada a la JusticiaEl Mundo02/09/2025
El operativo en Mar del Plata se centró en la pintura de Giuseppe Ghislandi y otras posibles obras robadas durante la Segunda Guerra Mundial que estarían en manos de los herederos de Friedrich Kadgien.
Fuertes lluvias provocaron la catástrofe en el oeste del país, en medio del conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur del Norte.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.