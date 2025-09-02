Un helicóptero que volaba desde Kotabaru hacia Palangkaraya perdió contacto con el control aéreo en la provincia de Kalimantan Meridional, y autoridades locales iniciaron una operación de búsqueda.
Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas y está grave
Juan Cruz es buzo profesional desde hace 12 años. Estaba realizando una capacitación cuando, por motivos que todavía se desconocen, lo encontraron desvanecido.El Mundo02/09/2025
Juan Cruz Zanaboni es un joven argentino que se desempeña como buzo profesional desde hace 12 años. El sábado estaba capacitándose en Bahamas cuando sufrió un accidente: lo encontraron desvanecido en el agua mientras practicaba apnea.
Todavía no se sabe qué le sucedió, pero está grave y su familia pide ayuda para poder trasladarlo a Miami ya que el hospital en el que está no tiene la infraestructura para atender su cuadro.
El joven llevaba apenas unos días en la ciudad y se encontraba con sus compañeros cuando sucedió todo. “Estaban todos en la pileta, practicando, se sumergió, salió a la superficie a tomar aire y se volvió a sumergir para salir por el lado bajito. Pero empezó a correr el tiempo y no salía”, precisó Ximena, hermana de Juan Cruz, en diálogo con TN.
“Lo fueron a buscar y lo encontraron azul, había tragado mucha agua. Lo llevaron al hospital y desde entonces está intubado”, detalló. Actualmente, el estado de Juan Cruz es crítico y continúa sedado debido a que tiene los pulmones afectados. “Recién ayer pudo entrar a terapia, lo tenían en un rincón intubado porque no tenían lugar”, lamentó.
El centro de salud en el que se encuentra no cuenta con los recursos necesarios para asistirlo y el seguro, según sus familiares, puso muchas trabas y no cubre el tratamiento que necesita el joven.
Por la complejidad del caso, Juan Cruz necesita ser trasladado a Miami en avión sanitario. Volver a la Argentina no es una opción por el momento ya que no se sabe si aguantaría un viaje tan largo.
Mientras tanto, la familia busca poder alquilar un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) que le sirva como soporte vital. Sin embargo, este dispositivo -que cumple la función de corazón y pulmón artificial, bombeando y oxigenando la sangre en pacientes cuyos órganos no pueden hacerlo por sí mismos- también tiene un alto costo.
“Si bien dicen que no tiene daño cerebral, no se sabe exactamente porque está con el cerebro inflamado. Hoy tuvo una mejoría a pesar de su estado”, explicó Ximena.
Ante esta situación, agregó: “La idea es estabilizarlo en un Hospital de Miami, el Jackson Memorial u otro de alto complejidad, pero todavía nos dicen que no hay camas, por eso apuntamos al ECMO en primer lugar por su estado. Una vez que esté estabilizado si podrámos traerlo al país”.
Es por eso que Ximena y toda la familia del joven buzo solicitan colaboración. “En estos cuadros de ahogamiento cada segundo es vital porque empeoran con el tiempo”, sostuvo.
Entre el traslado y el tratamiento, el costo se eleva por encima de los US$200.000.
Para colaborar con la familia de Juan Cruz comunicarse con: lucacristino_
El Supremo Tribunal podría dictar una pena de hasta 40 años de prisión contra el exmandatario, acusado de planear el “Puñal Verde y Amarillo” contra Lula y un juez.
Tras recibir varios disparos, el menor fue trasladado al hospital, donde falleció; la policía de Houston detuvo a una persona para interrogatorio.
Unos 2000 magistrados juraron sus cargos, entre ellos los de la Corte Suprema.
La Policía allanó Mar del Plata y la familia de un nazi entregó obra robada a la JusticiaEl Mundo02/09/2025
El operativo en Mar del Plata se centró en la pintura de Giuseppe Ghislandi y otras posibles obras robadas durante la Segunda Guerra Mundial que estarían en manos de los herederos de Friedrich Kadgien.
Fuertes lluvias provocaron la catástrofe en el oeste del país, en medio del conflicto entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido en Darfur del Norte.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.