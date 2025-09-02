Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas y está grave

Juan Cruz Zanaboni es un joven argentino que se desempeña como buzo profesional desde hace 12 años. El sábado estaba capacitándose en Bahamas cuando sufrió un accidente: lo encontraron desvanecido en el agua mientras practicaba apnea.

Todavía no se sabe qué le sucedió, pero está grave y su familia pide ayuda para poder trasladarlo a Miami ya que el hospital en el que está no tiene la infraestructura para atender su cuadro.

El joven llevaba apenas unos días en la ciudad y se encontraba con sus compañeros cuando sucedió todo. “Estaban todos en la pileta, practicando, se sumergió, salió a la superficie a tomar aire y se volvió a sumergir para salir por el lado bajito. Pero empezó a correr el tiempo y no salía”, precisó Ximena, hermana de Juan Cruz, en diálogo con TN.

“Lo fueron a buscar y lo encontraron azul, había tragado mucha agua. Lo llevaron al hospital y desde entonces está intubado”, detalló. Actualmente, el estado de Juan Cruz es crítico y continúa sedado debido a que tiene los pulmones afectados. “Recién ayer pudo entrar a terapia, lo tenían en un rincón intubado porque no tenían lugar”, lamentó.

El centro de salud en el que se encuentra no cuenta con los recursos necesarios para asistirlo y el seguro, según sus familiares, puso muchas trabas y no cubre el tratamiento que necesita el joven.

Por la complejidad del caso, Juan Cruz necesita ser trasladado a Miami en avión sanitario. Volver a la Argentina no es una opción por el momento ya que no se sabe si aguantaría un viaje tan largo.

Mientras tanto, la familia busca poder alquilar un equipo ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) que le sirva como soporte vital. Sin embargo, este dispositivo -que cumple la función de corazón y pulmón artificial, bombeando y oxigenando la sangre en pacientes cuyos órganos no pueden hacerlo por sí mismos- también tiene un alto costo.

“Si bien dicen que no tiene daño cerebral, no se sabe exactamente porque está con el cerebro inflamado. Hoy tuvo una mejoría a pesar de su estado”, explicó Ximena.

Ante esta situación, agregó: “La idea es estabilizarlo en un Hospital de Miami, el Jackson Memorial u otro de alto complejidad, pero todavía nos dicen que no hay camas, por eso apuntamos al ECMO en primer lugar por su estado. Una vez que esté estabilizado si podrámos traerlo al país”.

Es por eso que Ximena y toda la familia del joven buzo solicitan colaboración. “En estos cuadros de ahogamiento cada segundo es vital porque empeoran con el tiempo”, sostuvo.

Entre el traslado y el tratamiento, el costo se eleva por encima de los US$200.000.

Para colaborar con la familia de Juan Cruz comunicarse con: lucacristino_