El relato oficial contrasta cada vez más con la situación en la que se hayan las familias argentinas, que no sólo no han superado tal crisis, sino por el contrario, están viviendo una de las más profundas de las tantas que nos asolaron en los últimos 40 años.

Estamos en una crisis tan tremenda que ha arrasado con los salarios, con el empleo, con la clase media y que ha dañado aún más a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Una crisis de heladeras vacías, de hijos que se van al exterior, de abuelos humillados, de padres deslomados para llegar al 15 de mes.

Pero esta crisis también se ha llevado consigo la esperanza y la alegría de los argentinos. Nuestro pueblo ha dejado de creer y vive lo más difícil que se puede vivir: el desamparo.

Como les dije en otras oportunidades, dibujar una realidad que no existe es lo mismo que mentir. La gente lo sabe pero el gobierno pareciera no ver ni escuchar.



Siguen y siguen inventando realidades. Y la única verdad es la realidad. Esa que nos muestra que no alcanza para el pan, que pagar las expensas es un martirio, que comprar zapatillas para los chicos es una aventura imposible.

Hablan de menos impuestos y ponen más, hablan de democracia y persiguen y proscriben a opositores, hablan de libertad y millones de argentinos son presos de la pobreza.

Pero aún asi, hay muchísimos argentinos que siguen matándose trabajando, arando su chacra, cuidando sus frutales, estudiando lo que sus padres no pudieron. Hay argentinos que prefieren un plan de vida que un plan de asistencia. Hay argentinos que aún en la decepción siguen creyendo en su esfuerzo. Allí es donde se abre una ventana que deja a entrar aire fresco.

Creo sinceramente que tenemos solución. Que nos llevará esfuerzo, tiempo y que no será fácil. Pero la hay. Y no hay partido que sea propietario de esa solución. La solución partirá de un acuerdo político que tenga a la sociedad como testigo, como protagonista y como garante. El pueblo argentino debe recuperar su protagonismo y sus representantes deberemos recuperar legitimación.