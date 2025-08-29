Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional

Cada semana se anuncian nuevas rutas internacionales desde provincias argentinas. La foto entusiasma, pero también enciende una alarma: la Argentina se está preparando en conectividad aérea hacia el exterior para una gran emisión de pasajeros en el próximo verano; sin embargo, la conectividad hacia adentro muestra una realidad muy distinta. La Argentina está cada vez más y mejor conectada hacia afuera, no necesariamente hacia adentro.

El problema para quienes invertimos en destinos turísticos es que esa conectividad no siempre deriva en desarrollo local. En su mayoría, las rutas son emisivas: sacan argentinos al exterior y no traen el volumen de turistas internacionales que equilibre la balanza. Con flotas limitadas, cada avión asignado afuera es un avión menos volando adentro.

Con los datos en la mano. En lo que va de 2025, los pasajeros internacionales crecen en torno al 20% frente al año pasado, mientras el cabotaje avanza cerca del 10–12%. En 2024 ya se veía el desbalance: el internacional creció y el doméstico se contrajo. La tendencia es clara: el empuje está “hacia afuera” y la capacidad interna queda tensionada.

En un contexto de recesión, costos altos y consumo en baja, esta dinámica agrava el escenario. Menos conectividad interna implica menos turistas circulando por el país, menos empleo en hoteles y restaurantes y menor movimiento en las economías regionales. Para las provincias, el desafío es defender frecuencias domésticas y federalizar el ingreso de visitantes internacionales con promoción inteligente y acuerdos que prioricen asientos hacia los destinos del interior. Sin conectividad, no hay turismo que aguante.

¿Qué significa “flota limitada”? Que las aerolíneas cuentan con una cantidad finita de aviones. Si, de cara al verano 2025/2026, la oferta internacional (rutas y asientos) crece 30% con la misma flota, esa capacidad sale del cabotaje: habrá, en promedio, hasta 30% menos aviones y asientos disponibles dentro de la Argentina. Traducido al bolsillo: menos oferta en temporada alta = pasajes más caros que hoy, salvo que ingresen más aviones o se incentive explícitamente la capacidad doméstica para sostener frecuencias y competencia.