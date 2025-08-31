El ministro y candidato a senador bonaerense por la Primera Sección advirtió que lo que va a mandar es el “bolsillo" en las elecciones del 7 de septiembre.
La interna se calienta: Francos acusó a Pagano y ella respondió con denuncias de corrupción
El jefe de Gabinete la vinculó a "operaciones mediáticas" por el caso de los audios. Ella le recordó una supuesta "quiebra fraudulenta" y su pasado con Scioli.Política31/08/2025
La interna en el oficialismo escaló a un nuevo nivel de tensión este sábado con un feroz cruce público entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la diputada Marcela Pagano. Luego de que el ministro la calificara de "inexperta" por vincularlo a la filtración de audios, la legisladora respondió con un hilo de tuits en el que lo acusó de estar involucrado en una "quiebra fraudulenta" y otras "operaciones" políticas.
Según supo Noticias Argentinas, el conflicto se desató tras una entrevista de Francos con CNN Radio, donde desestimó las acusaciones de Pagano sobre su responsabilidad en el escándalo de las grabaciones ilegales. El jefe de Gabinete calificó los dichos de la diputada como "una cosa ridícula que no tiene ni pies ni cabeza" y los atribuyó a su "inexperiencia" o a la influencia de "su pareja, que tiene largos antecedentes en operaciones políticas mediáticas".
La respuesta de Pagano fue inmediata y contundente. A través de su cuenta de X, la diputada enumeró hechos del pasado del ministro: "Tiene razón carezco de experiencia como la de Ud, que hizo una operación al ex presidente del BID, Claver Carone, junto a Gustavo Beliz para liberarle la presidencia". Y agregó: "tampoco tengo experiencia en fundir empresas y mucho menos en quiebras fraudulentas como la que experimentó Ud con la firma Volare. Recuerda Italia?". Finalmente, lo acusó de haber hecho "pagar facturas por servicios no prestados" durante su paso por el Banco Provincia en la gestión de Daniel Scioli.
Este enfrentamiento es una consecuencia directa de la filtración de un audio atribuido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que el Gobierno califica como "una enorme operación política". Francos aseguró que es un hecho de suma gravedad si la grabación ocurrió dentro de la Casa Rosada, pero descartó de plano que "gente del Gobierno esté dentro de esto" y adelantó que podrían intervenir los servicios de inteligencia para investigar el origen.
Mientras el oficialismo intenta mostrarse unido frente a lo que considera un ataque externo, el virulento cruce entre su jefe de Gabinete y una de sus diputadas expone las profundas fracturas internas que atraviesa el espacio en medio del escándalo por los casos de corrupción.
Karina Milei en la mira de la oposición: Buscan que dé explicaciones en el CongresoPolítica31/08/2025
Impulsarán proyectos para que la hermana del Presidente dé explicaciones por los audios. La llave la tiene Asuntos Constitucionales, en manos de LLA.
La provincia elige al sucesor de Gustavo Valdés, compiten 7 fórmulas para la gobernación con 58 boletas en el cuarto oscuro.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Santilli niega corrupción en el Gobierno y predice una victoria de LLA en ProvinciaPolítica30/08/2025
El candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza, también vaticinó que en octubre, el Gobierno nacional va a ganar "contundentemente".
