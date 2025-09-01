"No teníamos chances": Francos relativizó el resultado de LLA en Corrientes

El jefe de Gabinete explicó que la fuerza política aún no tiene presencia provincial y defendió la estrategia de cara a los comicios nacionales.

Política01/09/2025

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia al cuarto puesto que sacó La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes y aseguró que sabían que no tenían "chances". 

"Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances", consideró Francos. 

En declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que previo a los comicios "hubo una conversación pero no se llegó a un acuerdo" para una alianza con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. 

"Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo", resaltó Francos. 

De acuerdo a lo que trascendió de esas negociaciones, el oficialismo nacional buscaba poner a un candidato y pintar de violeta la lista de Valdés, que finalmente se acercó a los gobernadores de Provincias Unidas. 

francos-1jpg“Es un intento por afectar la elección”: Francos sobre los audios de Andis

"Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional", subrayó el titular de ministros. 

Según expresó Francos, en las elecciones del 26 de octubre "el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior". 

"Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas", se quejó el ministro tras los hechos de violencia en la localidad de Lomas de Zamora.

Con información de Noticias Argentinas

