La centralización de compras disparó los costos de los insumos quirúrgicos, generando indignación entre oftalmólogos de todo el país.
“Es un intento por afectar la elección”: Francos sobre los audios de Andis
El jefe de Gabinete defendió al gobierno y aseguró que los audios de Spagnuolo buscan influir en el electorado a semanas de las elecciones.Política01/09/2025
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que las denuncias por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) son parte de una "campaña de desprestigio al gobierno y su equipo" y defendió la postura del gobierno de no separar del cargo a Eduardo "Lule" Menem.
Además, consideró que las sospechas no han "tenido un impacto en la opinión pública en el sentido de las elecciones" y afirmó que a los comicios del 26 de octubre los siguen "viendo muy bien" para el oficialismo.
"Es un intento por influir en el electorado", indicó el titular de ministros en declaraciones a radio Rivadavia.
A su entender, que las supuestas grabaciones de Diego Spagnuolo se difundiera un día antes de la sesión por la ley de emergencia en Discapacidad, "demuestra que se trata de una operación política".
“La Justicia está investigando el tema y cualquier agregado que quieran hacer todos los que generaron este intento de influir en el electorado, si tienen algo que decir, que vayan a la Justicia”, resaltó el funcionario nacional.
En tanto, aseguró que separar del cargo a Spagnuolo fue una decisión que tomó el presidente Javier Milei y en la él coincidió, luego de que surgieran los audios y que el ex funcionario no hiciera “ninguna expresión”.
En ese sentido, Francos diferenció esa situación de la de “Lule” Menem, señalado en las grabaciones por las supuestas coimas junto a los
“Tomar un decisión con Lule Menem es señalarlo como si hubiera tenido algo que ver con hechos de corrupción, y no está en las miras del gobierno. A Spagnuolo sí porque se hacen públicos los audios de él y no hace ninguna expresión. Si fuera un hecho real, él debió presentarse a la Justicia y denunciarlo y si no era, decir ´Esos audios no son míos´”, destacó el jefe de ministros.
Y agregó: “El Presidente esperó 24 horas y yo le di mi impresión que debía ser cesado y el Presidente coincidió”.
