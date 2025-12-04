Senadores solicitaron a Nación que implemente la Ley de Derribo

En la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores aprobaron un proyecto de declaración en cual solicitan a los legisladores nacionales por Salta que gestionen – ante Nación – la sanción de una ley de protección del espacio aéreo autorizando la intercepción de aeronaves utilizadas por el crimen organizado y el narcotráfico.

“Queremos que Nación incorpore la radarizacion completa en la frontera norte y noroeste, además de dotar a la Fuerza Aérea de capacidad para proteger los cielos”, indicó el representante de Güemes, Enrique Cornejo, al informar sobre el proyecto.

Destacó, asimismo, que el presidente habilitara el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y la cooperación de las mismas con las fuerzas policiales de Salta, Jujuy y Formosa.

En tanto, ponderó la puesta en marcha del Operativo Roca y del Plan Güemes, donde, por primera vez, 3 fuerzas federales trabajan en coordinación con la policía local.

“Fui recibido por Patricia Bullrich – cuando todavía era ministra de Seguridad - y le pedí que el Plan Güemes sea extensivo a mi localidad. Le solicité la relocalización de la bese de Gendarmería ya que hay pedido de los vecinos de Güemes para que vuelva a la ciudad”, señaló el legislador.