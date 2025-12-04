Senadores solicitaron a Nación que implemente la Ley de Derribo

Desde ADIUNSA advirtieron que, a pesar de la medida de fuerza que cumplen los docentes desde el 1 de diciembre – y que culmina el 6 –, el gobierno nacional no ha brindado respuestas al reclamo. Advierten por presupuesto de ajuste en 2026.
En la sesión ordinaria del Senado de la Provincia, los legisladores aprobaron un proyecto de declaración en cual solicitan a los legisladores nacionales por Salta que gestionen – ante Nación – la sanción de una ley de protección del espacio aéreo autorizando la intercepción de aeronaves utilizadas por el crimen organizado y el narcotráfico.
“Queremos que Nación incorpore la radarizacion completa en la frontera norte y noroeste, además de dotar a la Fuerza Aérea de capacidad para proteger los cielos”, indicó el representante de Güemes, Enrique Cornejo, al informar sobre el proyecto.
Destacó, asimismo, que el presidente habilitara el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y la cooperación de las mismas con las fuerzas policiales de Salta, Jujuy y Formosa.
En tanto, ponderó la puesta en marcha del Operativo Roca y del Plan Güemes, donde, por primera vez, 3 fuerzas federales trabajan en coordinación con la policía local.
“Fui recibido por Patricia Bullrich – cuando todavía era ministra de Seguridad - y le pedí que el Plan Güemes sea extensivo a mi localidad. Le solicité la relocalización de la bese de Gendarmería ya que hay pedido de los vecinos de Güemes para que vuelva a la ciudad”, señaló el legislador.
Los giros automáticos federales mostraron uno de los peores registros de 2025, con una caída de ese porcentaje ajustada por inflación, el equivalente a unos $ 280.000 millones. Sin embargo, Salta zafó de la "motosierra" detalló Clarín.
El oficialismo ajusta la estrategia legislativa para avanzar con las reformas prioritarias del Ejecutivo.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y eneroSalta03/12/2025
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.