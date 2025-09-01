ANMAT inhibió un laboratorio y se designaron nuevos funcionarios clave para garantizar la seguridad de los medicamentos y la gestión sanitaria.
ANSES confirmó el aumento de 1,9% de las prestaciones para septiembre
La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el nuevo esquema de las asignaciones, pensiones y jubilaciones para el noveno mes del año, con un incremento basado en la inflación de julio.Argentina01/09/2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el nuevo esquema de montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo para septiembre, con un aumento de 1,9% respecto a agosto.
La medida se implementó a través de las resoluciones 297 y 298 del organismo, publicadas este lunes en el Boletín Oficial, con la firma de su director ejecutivo, Fernando Omar Bearzi.
El aumento del 1,9% corresponde a la inflación de julio, último registro de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) confeccionado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Aumento en las prestaciones de ANSES: montos de septiembre
Jubilaciones y pensiones
- Jubilación mínima: $320.277,17.
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17.
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74.
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02.
Sin embargo, aquellos beneficiarios que cobren haberes menores a $390.377,17 recibirán el bono previsional de ANSES, que equivale a $70.000. Debido a esto, los cobros finales de estos jubilados serán los siguientes:
- Jubilación Mínima: $390.277,17.
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74.
- Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02.
- Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $115.064,72.
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $374.670,30.
- Asignaciones Familiares
- Asignación Familiar por Hijo:
- Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98.
- Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,40.
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad:
- Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $187.339,36.
- Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $132.529,29.
- Ingreso Grupo Familiar desde $1.261.988,01: $83.644,27.
- Asignación por Embarazo para Protección Social $115.064,72.
Asignación Familiar por Prenatal
Así como con las asignaciones familiares, el monto de esta prestación también varía según el IGF:
- Ingreso Grupo Familiar hasta $860.486: $57.535,98.
- Ingreso Grupo Familiar entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62.
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41.
- Ingreso Grupo Familiar entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89.
Asignación por Maternidad
El cálculo para esta asignación depende de la remuneración bruta.
Asignaciones de Pago Único
- Asignación por Nacimiento: $67.062,91.
- Asignación por Adopción: $401.004,96.
- Asignación por Matrimonio: $100.421,34.
- Asignación Familiar por Cónyuge $13.955,90.
Con información de C5N
La Jefatura de Gabinete anunció que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural se celebrará el viernes 10 de octubre, buscando impulsar el turismo y la economía.
Diferentes instituciones episcopales piden por la financiación urgente de los centros de rehabilitación para adictos que se encuentran en una situación precaria.
La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina reveló que se patentaron 54.664 unidades, contra las 62.821 registradas el mes previo.
Con la inflación de julio en 1,9%, la mayoría de los gremios cerró acuerdos por debajo de ese nivel y los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo.
El pasivo de IOSFA se incrementó de manera exponencial entre los ejercicios 2023 y 2024. Irregularidades, recortes y deudas con proveedores.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.