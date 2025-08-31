El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado habló sobre el escándalo de espionaje y coimas en la que está envuelta el Gobierno nacional.
Tormenta de Santa Rosa: las peores lluvias en Buenos Aires tienen hora de llegada
El informe del Servicio Meteorológico Nacional espera que se mantengan las lluvias y tormentas fuertes durante las próximas horas en el AMBA.Argentina31/08/2025
De acuerdo con el SMN, lo peor llegaría este lunes, que se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 10 y 17 grados.
El sitio especializado Meteored también anticipa más precipitaciones para el lunes, pero con menor intensidad: espera lluvia entre "débil" y "moderada", desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana de la primera jornada de la semana.
Abogado de los Kovalivker advierte sobre desabastecimiento de medicamentos tras allanamientosArgentina31/08/2025
El abogado de los dueños de la droguería Suizo Argentina advirtió que los allanamientos tras los audios de Diego Spagnuolo podrían afectar el abastecimiento de medicamentos.
La tormenta perfecta para las Pymes: sin crédito, con despidos y el fantasma de 2001Argentina31/08/2025
Directivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, advierte un "escenario crítico" con cierres y destrucción de empleo.
Alerta panaderos: 14.000 cierres en 18 meses y caída del 85% en venta de facturasArgentina31/08/2025
El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, trazó un panorama alarmante. "Trabajamos con lo justo", expresó.
Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en la Ruta 5 y rescataron a pasajeros en lanchaArgentina31/08/2025
El incidente se registró entre Carlos Casares y Pehuajó, en una zanja totalmente anegada. No hay heridos ni víctimas fatales.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Tiempo en Salta hoy: Sin lluvias y máxima de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.