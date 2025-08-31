Tormenta de Santa Rosa: las peores lluvias en Buenos Aires tienen hora de llegada

El informe del Servicio Meteorológico Nacional espera que se mantengan las lluvias y tormentas fuertes durante las próximas horas en el AMBA.

Argentina31/08/2025

tormenta-avellaneda

De acuerdo con el SMN, lo peor llegaría este lunes, que se presenta con tormentas fuertes en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 10 y 17 grados.

El sitio especializado Meteored también anticipa más precipitaciones para el lunes, pero con menor intensidad: espera lluvia entre "débil" y "moderada", desde la medianoche y hasta las 8 de la mañana de la primera jornada de la semana.

Con información de Minuto Uno 

