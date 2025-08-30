La Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación.
Histórico: paleontólogos argentinos transmitirán en vivo una campaña de fósiles en Río Negro
Por primera vez en el mundo, científicos argentinos transmitirán en vivo su trabajo de campo. La misión es mostrar, paso a paso, cómo se buscan, detectan y extraen fósiles.Argentina30/08/2025Ivana Chañi
En un evento sin precedentes, paleontólogos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales (LACEV-MACN) realizarán una transmisión en vivo de su próxima campaña de excavación. La iniciativa, una primicia mundial, busca acercar al público el fascinante trabajo de campo de la paleontología. Así lo publicó el sitio Filo News.
La transmisión, prevista para octubre en la provincia de Río Negro, mostrará las distintas etapas de la investigación: desde la búsqueda y detección de restos fósiles hasta su identificación y extracción. Los científicos explicarán el proceso en detalle, permitiendo que los espectadores sean testigos de los descubrimientos en tiempo real.
Este proyecto tiene como objetivo principal divulgar la ciencia y generar interés en la paleontología. El equipo de expertos busca democratizar el conocimiento y hacer que un campo generalmente reservado a los especialistas sea accesible para todos.
La obra social intervenida por el Gobierno enfrente una investigación por corrupción.
La suba de las tasas de interés comienza a mostrar un efecto colateral preocupante. La presión impositiva agrava el escenario.
La Justicia obliga a Luis Caputo a revelar el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millonesArgentina30/08/2025
La cartera económica que conduce Luis Caputo deberá entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025.
Los datos surgen de una encuesta privada, que indicó además que un 56% piensa que el presidente, Javier Milei, debería ser sometido a juicio político.
Santa Rosa: Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provinciasArgentina30/08/2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias de distinta intensidad para el centro y oeste del país, donde se esperan acumulados de hasta 100 milímetros.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Intensificarán controles de velocidad en Circunvalación Oeste para reducir siniestrosSalta30/08/2025
Seguridad Vial, Vialidad Provincial y Tránsito del municipio Capital realizan acciones conjuntas.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.