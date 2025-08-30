Histórico: paleontólogos argentinos transmitirán en vivo una campaña de fósiles en Río Negro

En un evento sin precedentes, paleontólogos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales (LACEV-MACN) realizarán una transmisión en vivo de su próxima campaña de excavación. La iniciativa, una primicia mundial, busca acercar al público el fascinante trabajo de campo de la paleontología. Así lo publicó el sitio Filo News.

La transmisión, prevista para octubre en la provincia de Río Negro, mostrará las distintas etapas de la investigación: desde la búsqueda y detección de restos fósiles hasta su identificación y extracción. Los científicos explicarán el proceso en detalle, permitiendo que los espectadores sean testigos de los descubrimientos en tiempo real.

Este proyecto tiene como objetivo principal divulgar la ciencia y generar interés en la paleontología. El equipo de expertos busca democratizar el conocimiento y hacer que un campo generalmente reservado a los especialistas sea accesible para todos.