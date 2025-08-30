Denuncian un esquema de corrupción en Osprera por pagos a Suizo Argentina

La suba de las tasas de interés comienza a mostrar un efecto colateral preocupante. La presión impositiva agrava el escenario.
Osprera, la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Utrae), quedó en la mira de la Justicia por una investigación que se abrió por pagos millonarios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina.
Se trata de la misma empresa que está envuelta en el escándalo de las supuestas coimas en medicamentos que adquiría la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), destapado la semana pasada tras la difusión de audios que corresponderían a su ex titular Diego Spagnuolo.
La droguería no es al único punto en común con el caso de Discapacidad, ya que de acuerdo a la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tendrían nexos con la obra social, dispuesta de una de las cajas más abultadas del país.
La pesquisa sigue las pistas de las casi 200 facturas que se emitieron desde la Suizo Argentina a Osprera por 7.700 millones de pesos y del acuerdo que se firmó poco tiempo después de la intervención, a través del cual se saldó una importante deuda por medicamentos.
Osprera, la segunda obra social más grande del país y con 500.000 afiliados, fue intervenida por el Gobierno y actualmente está en manos de Marcelo Carlos Petroni, un abogado cercado a "Lule" Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En julio pasado, Osprera también había sido blanco de las críticas por la adjudicación a un socio de Martín Menem, de una licitación también millonaria.
Se trata de la empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, quien es socio del titular de la Cámara baja en la empresa TR Nutrition, dedicada a los suplementos dietarios, y que aparece en la declaración jurada de Martín Menem.
En este caso, la contratación del socio de Menem fue para realizar tareas en los sistemas informáticos en la obra social de los peones rurales.
De acuerdo a documentos oficiales, HTECH Innovation facturó 40.251.879 y 7.733.119 pesos a partir de noviembre de 2024 y, según publicó La Nación, mantiene un contrato de unos $16 millones de pesos mensuales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.
Sáenz: “Si no continúan las obras sobre la ruta 9/34, este gobernador instalará una carpa en la Casa Rosada”Política29/08/2025
El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.