Santilli niega corrupción en el Gobierno y predice una victoria de LLA en Provincia

En medio del escándalo que sacude al gobierno de Javier Milei por los audios que involucran a funcionarios en supuestos actos de corrupción, el candidato a diputado nacional por Alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, se mostró confiado en la performance de la fuerza en la elección bonaerense.
Santilli sostuvo que los votantes “no son sonsos” y que, pese a los conflictos que rodean al oficialismo, la boleta libertaria impondrá su ventaja en las urnas. Según el candidato, episodios como los últimos audios forman parte de un “modus operandi” que se repite cada vez que se acercan elecciones, pero los ciudadanos saben diferenciar lo esencial de lo anecdótico.
Consultado sobre el impacto que estos escándalos podrían tener en los comicios, Santilli señaló que la ciudadanía está acostumbrada a este tipo de situaciones y que su influencia será limitada. “Cada vez que se aproxima una elección, estos episodios vuelven a pasar, pero la gente sabe interpretar”, aseguró en declaraciones radiales.
El candidato también adelantó su visión sobre los próximos meses electorales: “En octubre, el Gobierno nacional va a ganar contundentemente, con el presidente Milei consolidando su apoyo. Pero en septiembre, en la elección provincial, la gente está entendiendo qué representa cada cargo y va a votar con conciencia; por eso La Libertad Avanza será la fuerza ganadora”, enfatizó.
Santilli finalmente subrayó la importancia de que los votantes participen y miren hacia el futuro: “Esta última semana es clave para que la gente tome consciencia de que ir a votar es mirar hacia adelante”.
Con información de Noticias Argentinas
El ministro de Gobierno bonaerense rechazó los dichos de la ministra de Seguridad y cuestionó el tono que utilizan funcionarios nacionales.
Cristian Ritondo puso el foco en las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires: "Si queremos cambiar, hay que expresarlo en las urnas".
El diputado nacional y creador del proyecto de ley de la Emergencia, Daniel Arroyo, describió una "situación dramática" y consideró que la normativa es clave porque "ordena el sistema".
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.
Sáenz: “Si no continúan las obras sobre la ruta 9/34, este gobernador instalará una carpa en la Casa Rosada”Política29/08/2025
El mandatario salteño se refirió así al reclamo permanente de la provincia por esta ruta, obra que Nación reanudó recientemente por el compromiso adquirido. “Avanza a paso lento, pero me prometieron que se lo harán con mayor fuerza y como corresponde", dijo.
