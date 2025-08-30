Salta: Comienza el pago de sueldos a empleados públicos

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta dio a conocer las fechas para el pago de los haberes correspondientes a agosto. El cronograma comenzó hoy, 30 de agosto, y se extenderá hasta el 3 de septiembre.

Salta30/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

trabajadores-aumento-de-sueldos-salariosjpg

El Gobierno de la provincia de Salta inició hoy, sábado 30 de agosto, el cronograma de pago de sueldos para la Administración Pública. La medida busca brindar previsibilidad en la gestión de los recursos y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los salarios.

El calendario de pagos se desarrollará de la siguiente manera:

  • Sábado 30 de agosto: Se abonará la Compensación Transitoria Docente.
  • Martes 2 de septiembre: Percibirán sus haberes el personal de los sectores de Salud y Seguridad.
  • Miércoles 3 de septiembre: Cobrarán los trabajadores de Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.

Con este anuncio, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de cumplir con sus obligaciones salariales, destacando la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Te puede interesar
93324-aguas-del-norte-trabaja-en-la-reparacion-de-un-tramo-del-acueducto-norte

Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte

Ivana Chañi
Salta30/08/2025

Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail