Salta: Comienza el pago de sueldos a empleados públicos
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta dio a conocer las fechas para el pago de los haberes correspondientes a agosto. El cronograma comenzó hoy, 30 de agosto, y se extenderá hasta el 3 de septiembre.Salta30/08/2025Ivana Chañi
El Gobierno de la provincia de Salta inició hoy, sábado 30 de agosto, el cronograma de pago de sueldos para la Administración Pública. La medida busca brindar previsibilidad en la gestión de los recursos y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los salarios.
El calendario de pagos se desarrollará de la siguiente manera:
- Sábado 30 de agosto: Se abonará la Compensación Transitoria Docente.
- Martes 2 de septiembre: Percibirán sus haberes el personal de los sectores de Salud y Seguridad.
- Miércoles 3 de septiembre: Cobrarán los trabajadores de Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.
Con este anuncio, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de cumplir con sus obligaciones salariales, destacando la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
Tiempo en Salta hoy: Sin lluvias y máxima de 26°C
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
[VIDEO] Sáenz criticó la falta de "sensibilidad y humanidad" en la quita de beneficios por discapacidad
El gobernador Gustavo Sáenz usó su red social Facebook para cuestionar la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Este sábado habrá cortes de calles y filtros de tránsito por el Milagro de los JóvenesSalta30/08/2025
La Municipalidad informó el esquema de operativos para garantizar la seguridad vial durante las ceremonias religiosas previstas en la Catedral.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.