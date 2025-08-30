Salta: Comienza el pago de sueldos a empleados públicos

El Gobierno de la provincia de Salta inició hoy, sábado 30 de agosto, el cronograma de pago de sueldos para la Administración Pública. La medida busca brindar previsibilidad en la gestión de los recursos y garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de los salarios.

El calendario de pagos se desarrollará de la siguiente manera:

Sábado 30 de agosto: Se abonará la Compensación Transitoria Docente.

Martes 2 de septiembre: Percibirán sus haberes el personal de los sectores de Salud y Seguridad.

Miércoles 3 de septiembre: Cobrarán los trabajadores de Educación, Administración Centralizada, Descentralizada y el resto de la Administración Pública.

Con este anuncio, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de cumplir con sus obligaciones salariales, destacando la responsabilidad en la administración de los recursos públicos.