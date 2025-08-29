El Norte Grande une fuerzas para potenciar el turismo

En ‘Hablemos de política’, por Aries, la directora de Turismo de Corrientes – Mercedes Aguirre – celebró la presencia del Norte Grande en la feria Hotelga 2025, la feria anual dedicada a los sectores hotelero y gastronómico.

“Nos permite seguir fortaleciendo la región”, aseguró la funcionaria correntina, y destacó que en el encuentro se exponen las virtudes que tiene cada provincia en particular, sin dejar de lado lo que ofrece el norte argentino en su conjunto.

Justamente, indicó, el hecho de trabajar colaborativamente fortalece a las provincias.

“La hotelería y gastronomía antes estaban por aparte, pero hoy es parte de la actividad turística”, aseguró Alegre, y finalizó: “Festividades, artesanías, producción, todo eso unifica el turismo”.