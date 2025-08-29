Analizan diagramar un nuevo protocolo de intervención ante emergencias

Maratón de Hirpace: SAETA habilita el boleto gratuito para corredores
La actividad solidaria tendrá lugar este domingo 31 de agosto. El beneficio para los participantes regirá de 8 a 13 horas, informó la empresa.
En una mesa de trabajo ampliada conformada por los distintos organismos de respuesta ante emergencias se analizó el nuevo protocolo de intervención ante eventos naturales adversos y/o emergencias.Salta29/08/2025
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, presidieron una mesa de trabajo ampliada conformada por los distintos organismos de respuesta ante emergencias con el objetivo de analizar el nuevo protocolo de intervención ante eventos naturales adversos y/o emergencias.
Participaron referentes de la Subsecretaría de Defensa Civil, Sistema de Emergencias 911, Centro de Coordinación Operativa, Policía de Salta, Subsecretaría de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, Ejército Argentino, Aviación Civil, Samec, Servicio Nacional del Manejo del Fuego, áreas de emergencia municipal, Aguas del Norte y Edesa.
En ese marco, el Ministro señaló que es fundamental el aporte de cada una de las áreas competentes a fin de evaluar esta nueva guía con pautas de trabajo e ir enriqueciéndola entre todos a fin de optimizar la capacidad operativa y de respuesta ante inundaciones, incendios forestales, entre otras situaciones de riesgo. En ese sentido, enfatizó en la importancia de trabajar en el análisis y planificación de los recursos de emergencia.
Dialogaron también sobre aspectos para la implementación de un Centro Operativo de Emergencias con roles definidos de las áreas competentes, desde donde se asignen los recursos operativos de manera estratégica, y se optimice al máximo la capacidad de respuesta ante la demanda especifica. Será encabezado por la Secretaría de Seguridad y coordinado por el Departamento Bomberos de la Policía.
En tanto, referentes de los distintos organismos expusieron sus puntos de vista y aportes a considerar en el nuevo protocolo de intervención. Se acordó seguir trabajando en aspectos puntuales en los próximos encuentros.
Estuvieron presentes el subsecretario del Sistema de Emergencias, Norberto Mastrandrea, el subsecretario Defensa Civil, Ignacio Vilchez, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director Departamento de Bomberos de la Policía, Waldo Mercado, el director General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, el presidente de la Federación Salteña de Bomberos Voluntarios, Manuel Gutiérrez, entre otras autoridades.
La Municipalidad informó el esquema de operativos para garantizar la seguridad vial durante las ceremonias religiosas previstas en la Catedral.
Talleres, juegos y sorpresas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, con atención especial a los más pequeños.
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La convocatoria fue a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.