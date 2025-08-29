Abuchearon a Karina Milei y Martín Menem en Corrientes

En plena campaña legislativa, el titular de Hacienda afirmó que las leyes aprobadas por la oposición buscan desestabilizar el equilibrio fiscal y la política económica del Gobierno.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezaron este jueves una caminata por el centro de Corrientes y recibieron gritos y abucheos por parte de los vecinos, tal como ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora donde el presidente Javier Milei y su comitiva debieron abandonar la caravana por los insultos y reclamos.
La hermana del Presidente, jefa de campaña de La Libertad Avanza a nivel nacional, viajó a la capital correntina para acompañar y respaldar el cierre de campaña del candidato a gobernador Lisandro Almirón, actual diputado nacional, de cara a las elecciones de este domingo en la provincia.
Tal como reflejaron medios locales, los representantes libertarios fueron recibidos por los correntinos en un clima de suma tensión, acrecentada por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el cual quedó involucrada directamente Karina Milei.
En la esquina céntrica de Córdoba y Junín, horas antes del inicio de la caminata ya se agrupaban personas con pancartas con la leyenda "Karina Alta Coimera" para recibir a la hermana del jefe de Estado.
