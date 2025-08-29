Argentina celebra el Día del Abogado conmemorando a Juan Bautista Alberdi

Cada 29 de agosto se celebra en la Argentina el Día del Abogado, una jornada que reconoce la labor de quienes dedican su vida a la defensa de los derechos, la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La fecha fue establecida en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, a propuesta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Se eligió este día en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi en 1810, en Tucumán.

¿Por qué se eligió a Alberdi como referente?

Alberdi fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX en la Argentina. Abogado, político y miembro de la llamada Generación del 37, se destacó como un intelectual comprometido con el futuro institucional del país.

Es reconocido especialmente por ser el autor de “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, obra que sirvió como inspiración fundamental para la Constitución Nacional de 1853.

Por su aporte intelectual y jurídico, el nacimiento de Alberdi se convirtió en símbolo de la defensa de la justicia y la práctica del derecho, dando origen al Día del Abogado en Argentina.

¿Y a nivel internacional?

Si bien en la Argentina se celebra el 29 de agosto, en el ámbito internacional el Día del Abogado se conmemora el 3 de febrero, fecha que recuerda a San Ivo de Kermartin, considerado patrono de los abogados.

Frases para saludar en el Día del Abogado

Una de las formas más simples y significativas de celebrar este día es enviar un saludo a quienes ejercen la profesión. Aquí, una selección de frases para compartir:

“¡Feliz Día del Abogado! Gracias por defender la justicia y los derechos con compromiso y pasión.”

“Que la ética y la sabiduría siempre guíen tu labor profesional.”

“Tu trabajo marca la diferencia en la vida de muchos. ¡Feliz día!”

“Por tu entrega y dedicación al derecho, que tengas un gran día.”

“Feliz Día del Abogado a quienes luchan por la justicia todos los días.”

“Que la verdad y la justicia te acompañen siempre en tu profesión.”

“A un profesional que inspira respeto y confianza: ¡feliz día!”

“Felicidades en tu día, por ser un pilar del derecho y la justicia.”

“Gracias por tu compromiso con los derechos de todos. ¡Feliz día!”

“Que tu pasión por la justicia siga guiando tu camino profesional.”

“Feliz Día del Abogado, que nunca falten éxitos ni satisfacciones.”

“Por tu ética, profesionalismo y dedicación, te merecés un reconocimiento hoy y siempre.”

“Gracias por hacer de la justicia un camino más justo para todos.”

Con información de TN