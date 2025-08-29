Argentina celebra el Día del Abogado conmemorando a Juan Bautista Alberdi

Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.Sociedad29/08/2025
Cada 29 de agosto se celebra en la Argentina el Día del Abogado, una jornada que reconoce la labor de quienes dedican su vida a la defensa de los derechos, la justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
La fecha fue establecida en 1958, durante la presidencia de Arturo Frondizi, a propuesta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Se eligió este día en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi en 1810, en Tucumán.
¿Por qué se eligió a Alberdi como referente?
Alberdi fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX en la Argentina. Abogado, político y miembro de la llamada Generación del 37, se destacó como un intelectual comprometido con el futuro institucional del país.
Es reconocido especialmente por ser el autor de “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, obra que sirvió como inspiración fundamental para la Constitución Nacional de 1853.
Por su aporte intelectual y jurídico, el nacimiento de Alberdi se convirtió en símbolo de la defensa de la justicia y la práctica del derecho, dando origen al Día del Abogado en Argentina.
¿Y a nivel internacional?
Si bien en la Argentina se celebra el 29 de agosto, en el ámbito internacional el Día del Abogado se conmemora el 3 de febrero, fecha que recuerda a San Ivo de Kermartin, considerado patrono de los abogados.
Frases para saludar en el Día del Abogado
Una de las formas más simples y significativas de celebrar este día es enviar un saludo a quienes ejercen la profesión. Aquí, una selección de frases para compartir:
Con información de TN
