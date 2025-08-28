Una encuesta realizada entre el 22 y 26 de este mes por la consultora Trespuntoszero muestra el impacto negativo que sufre Milei. Casi el 79% está al tanto del coimasgate. El 62,5% considera que "refleja hechos graves de corrupción".
Buscan prohibir la utilización de escapes libres en todo el territorio salteño
Senadores aprobaron la el proyecto de ley que establece, en automóviles y motocicletas, la prohibición de utilizar escapes libres y sistemas modificados que emitan ruido por arriba de los decibeles permitidos.Sociedad28/08/2025
En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que prevé la prohibición en todo el territorio salteño de la utilización de escapes libres y sistemas modificados que produzcan ruidos molestos en autos y motocicletas.
Al respecto, el representante de Güemes, el senador Enrique Cornejo, invocó el derecho ambiental y, en este sentido, el derecho de la comunidad de vivir en un ambiente sano libre de ruidos molestos.
Indicó, entonces, que, a partir de esta norma, se establecen multas económicas para quienes utilicen este tipo de elementos en sus automotores, así como la retención de los vehículos, suspensión de la licencia de conducir y la obligatoriedad de asistir a cursos de seguridad vial.
“La incidencia de estos ruidos molestos es perjudicial para la vida, de hecho, se generan accidentes de tránsito porque estos ruidos alteran la conducta. Algunos municipios emitieron ordenanzas en un intento de erradicar su utilización, la ley de tránsito nacional no establece claramente la prohibición, por lo que entendemos que una norma provincial es de gran ayuda”, aseguró el legislador.
Aprobado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados en revisión.
El expediente por las muertes vinculadas a HLB Pharma y Ramallo S.A. suma nuevas denuncias mientras los investigadores buscan establecer conexiones y la trazabilidad del opioide adulterado.
Salta conquista la Copa Robótica Argentina 2025: primer y segundo puesto para escuelas técnicasSociedad28/08/2025
Los equipos Fenrir-La 2 y Diodo 1N3138 de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” destacaron en Neuquén y posicionan a Salta como referente en robótica y programación.
Estafas con licencias: advierten sobre páginas falsas en Salta
El subsecretario Napoleón Gambetta alertó en Día de Miércoles sobre estafas con licencias de conducir y remarcó que el trámite solo se realiza en la página oficial del municipio.
Polémica por ampliación del horario de carga en el centro salteño, ¿qué pasará con la ordenanza?
Napoleón Gambetta se refirió a la ampliación del horario de carga y descarga en el microcentro y aseguró que el municipio mantiene un estricto control con multas y aplicación del scoring.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.