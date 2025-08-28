Buscan prohibir la utilización de escapes libres en todo el territorio salteño

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia dio media sanción al proyecto de ley que prevé la prohibición en todo el territorio salteño de la utilización de escapes libres y sistemas modificados que produzcan ruidos molestos en autos y motocicletas.

Al respecto, el representante de Güemes, el senador Enrique Cornejo, invocó el derecho ambiental y, en este sentido, el derecho de la comunidad de vivir en un ambiente sano libre de ruidos molestos.

Indicó, entonces, que, a partir de esta norma, se establecen multas económicas para quienes utilicen este tipo de elementos en sus automotores, así como la retención de los vehículos, suspensión de la licencia de conducir y la obligatoriedad de asistir a cursos de seguridad vial.

“La incidencia de estos ruidos molestos es perjudicial para la vida, de hecho, se generan accidentes de tránsito porque estos ruidos alteran la conducta. Algunos municipios emitieron ordenanzas en un intento de erradicar su utilización, la ley de tránsito nacional no establece claramente la prohibición, por lo que entendemos que una norma provincial es de gran ayuda”, aseguró el legislador.

Aprobado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados en revisión.