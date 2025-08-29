Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
Brasil: desarticularon una red de fraude y lavado de dinero del sector de combustibles
Con la participación de 1.400 agentes, las autoridades buscan desarticular una red que habría blanqueado 9.600 millones de dólares vinculada al grupo criminal PCC y al mercado legal de combustibles.El Mundo29/08/2025
La policía brasileña lanzó el jueves “una de las mayores operaciones” contra el crimen organizado de la historia del país para desarticular un vasto esquema de lavado de dinero en el sector de combustibles. Lo informaron autoridades.
La gigantesca red de fraude y lavado de dinero, en la que supuestamente tuvo un papel central el Primer Comando da Capital (PCC), una de las mayores bandas criminales de Brasil, utilizó fintechs y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos, según el gobierno.
Se estima que la red blanqueó unos 9600 millones de dólares.
Es “una de las mayores operaciones de la historia contra el crimen organizado, sobre todo en su actuación en el mercado legal”, dijo el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, en rueda de prensa en Brasilia.
En total, 1400 agentes participan en la operación en el país.
Cómo funcionaba el esquema de fraude y lavado de dinero
El grupo había creado un entramado que incluía toda la cadena de combustibles, desde la importación, producción, distribución y comercialización hasta el consumidor final, “hasta los eslabones finales de ocultación y blindaje del patrimonio vía fintechs y fondos de inversión”.
El esquema movió 52.000 millones de reales entre 2020 y 2024 (9600 millones de dólares) en más de 1000 puestos de combustibles en todo Brasil.
Además, controlaba cuatro refinerías y más de 1000 camiones que transportaban combustible, generalmente adulterado.
Un mecanismo “extremadamente sofisticado”
El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”, durante la rueda de prensa.
La policía divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de San Pablo, el principal centro financiero de Brasil.
Las fuerzas de seguridad cumplen 350 órdenes de busca y aprensión, entre individuos y empresas, en una decena de estados del país, incluidos los de San Pablo y Rio de Janeiro.
Las investigaciones apuntan que el esquema ideado por la organización criminal, “generó importantes ganancias en la cadena de producción de combustible”, señaló Hacienda en un comunicado.
Entre las prácticas fraudulentas en la venta de combustibles, estaba la adulteración de gasolina y una conocida como “surtidor bajo”, en el que el volumen suministrado es menor al indicado.
Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “no es entregado a los destinatarios indicados en las notas fiscales. Es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo.
El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.
La participación de cientos de empresas operadoras en el fraude permitió ocultar el producto del delito.
Hasta el momento la operación dejó cinco detenidos, 1500 vehículos, 192 inmuebles y dos embarcaciones confiscados, además de más de 300.000 reales en efectivo (55.000 dólares)
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue encontrado sin vida durante sus vacaciones en Grecia; su amigo permanece internado tras un coma.
Detectaron una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual. Renunció un funcionario.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.