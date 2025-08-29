EE. UU. creó una fuerza especial para enfrentar drones hostiles

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves la próxima puesta en marcha de una fuerza especial destinada a enfrentar “drones hostiles”, integrada por personal de diferentes agencias gubernamentales. El objetivo declarado es proteger tanto a la población civil como a las fuerzas armadas desplegadas en territorio nacional y en el extranjero.

“No hay ninguna duda de que la amenaza de los drones crece cada día”, afirmó Hegseth en un video difundido por el Pentágono. El funcionario informó que emitió una orden al secretario del Ejército, Dan Driscoll, para establecer la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, encargada de coordinar la respuesta ante este tipo de riesgos.

El jefe del Pentágono advirtió que los aparatos no tripulados de pequeño tamaño representan un desafío directo para la seguridad y la soberanía del país. Subrayó la necesidad de anticiparse a lo que calificó como “amenazas del futuro”, además de enviar “un claro mensaje al mundo” sobre la determinación de Estados Unidos en esta materia.

“Vamos a dar soluciones reales, a garantizar que el espacio aéreo estadounidense sigue siendo seguro aquí en casa, pero también en el extranjero, donde haya tropas desplegadas”, aseguró Hegseth. El secretario no especificó plazos ni detalles operativos sobre la nueva unidad.

La creación de esta fuerza especial se enmarca en un contexto de preocupación por el uso de drones en escenarios bélicos y en ataques contra infraestructuras estratégicas. El Pentágono identificó a estos dispositivos como un recurso cada vez más utilizado por actores estatales y no estatales, lo que amplifica el riesgo de incidentes dentro y fuera de las fronteras estadounidenses.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, recibió el mandato con un mensaje de compromiso hacia la nueva misión. “Agradezco la confianza depositada en nuestro equipo para lo que constituye una misión crítica”, afirmó en declaraciones oficiales.

Subrayó que disponer de “fuertes capacidades de defensa frente a drones” y fomentar la “colaboración entre distintas organizaciones” son condiciones “vitales” para reforzar la seguridad nacional.

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401 buscará integrar recursos de defensa, inteligencia y seguridad interior con el fin de ofrecer una respuesta coordinada frente al uso indebido de drones.

Aunque el Departamento de Defensa no ofreció cifras sobre personal asignado ni presupuesto inicial, fuentes militares señalaron que se espera una estrecha cooperación con agencias federales y autoridades locales.

La decisión del Pentágono también refleja la creciente presión internacional sobre el uso de sistemas no tripulados. En los últimos años, ataques con drones se han registrado en Oriente Medio, África y Europa del Este, donde instalaciones militares y objetivos civiles se convirtieron en blancos. Estados Unidos mantiene presencia militar en varias de esas regiones, lo que multiplica los riesgos para sus efectivos.

Con información de Europa Press