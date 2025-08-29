Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
Un avión de guerra se estrelló en Polonia y el piloto murió
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.El Mundo29/08/2025
El piloto de un avión de combate F-16 falleció este jueves en Radom, en el centro de Polonia, al estrellarse el aparato durante un vuelo de entrenamiento previo a una exhibición aérea programada para este fin de semana.
La muerte del piloto fue confirmada por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak. Según dijo a la cadena de televisión TVN 24, era “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.
Polonia tiene 48 aviones F-16 de la versión Block 52. La semana pasada se firmó un contrato para su modernización a la versión Block 70.
Defensa inicia una investigación del incidente
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo antes de partir para el lugar del incidente que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
La exhibición aérea de Radom 2025 está programada para los días 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. Es una vidriera clave para la aviación polaca y aliada occidental, con gran atractivo internacional y participantes de más de una decena de países.
Este evento bienal que tuvo lugar por primera vez en 1991 es uno de los principales encuentros aeronáuticos de Polonia, con previsiones de asistencia que superan las 150.000 personas.
En el encuentro participarán los Eurofighter C.16 del Ala 14 españoles, los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, y aparatos de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia, entre otros.
También se escenificará la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea de Polonia con una ceremonia y el último vuelo operativo de estos aparatos bajo bandera polaca.
Con información de EFE
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue encontrado sin vida durante sus vacaciones en Grecia; su amigo permanece internado tras un coma.
Brasil: desarticularon una red de fraude y lavado de dinero del sector de combustiblesEl Mundo29/08/2025
Con la participación de 1.400 agentes, las autoridades buscan desarticular una red que habría blanqueado 9.600 millones de dólares vinculada al grupo criminal PCC y al mercado legal de combustibles.
Detectaron una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual. Renunció un funcionario.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.