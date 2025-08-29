Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
Como Argentina, Bélgica investiga posible fraude en exámenes de Medicina
Detectaron una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual. Renunció un funcionario.El Mundo29/08/2025
Como pasó en la Argentina con las pruebas de residencia, las autoridades belgas investigan si estudiantes de la región de Flandes cometieron fraude en el examen de acceso a la carrera de Medicina con el uso del chatGPT.
El escándalo llevó al presidente del comité examinador, Jan Eggermont, de la Universidad de Lovaina, a presentar su renuncia.
La ministra de Educación de Flandes, Zuhal Demir, del partido nacionalista N-VA, pidió una investigación sobre los hechos. Además, dijo que está considerando volver a los exámenes en papel y a una prueba centralizada, como se hace en el resto de las regiones belgas.
Qué pasó en los exámenes de medicina en Bélgica
Las acusaciones y sospechas comenzaron tras la celebración de las convocatorias a exámenes en Flandes, que concluyeron con una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual.
Durante esas pruebas, realizadas en computadora, se podían abrir otras pestañas, según reconoció el propio comité examinador.
Tres participantes fueron sorprendidos haciendo trampa durante el examen.
El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lovaina descartó que se haya podido cometer un fraude a gran escala.
Para llevar a cabo la investigación, las autoridades belgas, asistidas por expertos informáticos, tienen previsto analizar todos las computadoras utilizadas, dijo la prensa local.
La ministra de Educación de Flandes, Zuhal Demir, dijo al diario Het Laatste Nieuws que “todo lo que pueda investigarse se examinará a fondo”.
“El objetivo es determinar próximamente si cada participante ha cometido fraude o si existen indicios de ello”, declaró.
Aunque no se ha determinado cuáles serán las consecuencias exactas, las autoridades belgas dejaron en claro que los responsables del fraude serán sancionados.
Con información de EFE
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue encontrado sin vida durante sus vacaciones en Grecia; su amigo permanece internado tras un coma.
Brasil: desarticularon una red de fraude y lavado de dinero del sector de combustiblesEl Mundo29/08/2025
Con la participación de 1.400 agentes, las autoridades buscan desarticular una red que habría blanqueado 9.600 millones de dólares vinculada al grupo criminal PCC y al mercado legal de combustibles.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.