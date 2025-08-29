Hallaron muerto a un modelo brasileño dentro de la pileta de un hotel

Un modelo de 25 años fue encontrado muerto dentro de la piscina del hotel en el que se alojaba. El joven vivía en Jacarei en el estado de San Pablo, en Brasil, pero estaba disfrutando de unas vacaciones en Grecia junto a un amigo cuando ocurrió la tragedia.

El otro joven también estaba en la piscina pero fue rescatado inconsciente y trasladado a un hospital donde estuvo en coma y continúa internado. Yago Luiz de Campos e Silva, en cambio, fue declarado muerto en el lugar.

Todo pasó el pasado sábado 23 de agosto en un hotel privado de la región de Ornos de Mykonos pero la triste noticia se conoció en las últimas horas. Los amigos habían ido para celebrar el cumpleaños número 25 de Yago. Quien lo acompañaba era Ryan Silveira, actor y creador de contenido para adultos, de 23 años.

La trágica escena fue descubierta por el personal del hotel después de que ingresaran a la habitación tras notar una fuga en el techo del balcón. Al ingresar encontraron los jóvenes inconscientes dentro de la piscina.

Al notar que no respondían dieron aviso a las autoridades. Los servicios de emergencias llegaron al lugar y declararon muerto a Silva, mientras que Silveira fue trasladado de urgencia hacia el hospital.

El joven estuvo en coma hasta que recuperó la conciencia. Su familia dice que no recuerda nada de lo que pasó, aunque confirmó que está empezando a hablar de nuevo. Su hermana dijo que hicieron una videollamada con sus mejores amigos poco antes del incidente, en la cuál les contaron que después de nadar irían a una fiesta.

Las autoridades griegas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. Dentro de la habitación, los agentes policiales encontraron una jeringa y cuatro paquetes con un polvo blanco. El material fue enviado a un laboratorio para su análisis.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros, que ordenó la realización de una autopsia para averiguar cuál fue la causa de la muerte de Silva.

Con información de TN