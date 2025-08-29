Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
Hallaron muerto a un modelo brasileño dentro de la pileta de un hotel
Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 años, fue encontrado sin vida durante sus vacaciones en Grecia; su amigo permanece internado tras un coma.El Mundo29/08/2025
Un modelo de 25 años fue encontrado muerto dentro de la piscina del hotel en el que se alojaba. El joven vivía en Jacarei en el estado de San Pablo, en Brasil, pero estaba disfrutando de unas vacaciones en Grecia junto a un amigo cuando ocurrió la tragedia.
El otro joven también estaba en la piscina pero fue rescatado inconsciente y trasladado a un hospital donde estuvo en coma y continúa internado. Yago Luiz de Campos e Silva, en cambio, fue declarado muerto en el lugar.
Todo pasó el pasado sábado 23 de agosto en un hotel privado de la región de Ornos de Mykonos pero la triste noticia se conoció en las últimas horas. Los amigos habían ido para celebrar el cumpleaños número 25 de Yago. Quien lo acompañaba era Ryan Silveira, actor y creador de contenido para adultos, de 23 años.
La trágica escena fue descubierta por el personal del hotel después de que ingresaran a la habitación tras notar una fuga en el techo del balcón. Al ingresar encontraron los jóvenes inconscientes dentro de la piscina.
Al notar que no respondían dieron aviso a las autoridades. Los servicios de emergencias llegaron al lugar y declararon muerto a Silva, mientras que Silveira fue trasladado de urgencia hacia el hospital.
El joven estuvo en coma hasta que recuperó la conciencia. Su familia dice que no recuerda nada de lo que pasó, aunque confirmó que está empezando a hablar de nuevo. Su hermana dijo que hicieron una videollamada con sus mejores amigos poco antes del incidente, en la cuál les contaron que después de nadar irían a una fiesta.
Las autoridades griegas iniciaron una investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia. Dentro de la habitación, los agentes policiales encontraron una jeringa y cuatro paquetes con un polvo blanco. El material fue enviado a un laboratorio para su análisis.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros, que ordenó la realización de una autopsia para averiguar cuál fue la causa de la muerte de Silva.
Con información de TN
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Brasil: desarticularon una red de fraude y lavado de dinero del sector de combustiblesEl Mundo29/08/2025
Con la participación de 1.400 agentes, las autoridades buscan desarticular una red que habría blanqueado 9.600 millones de dólares vinculada al grupo criminal PCC y al mercado legal de combustibles.
Detectaron una tasa de aprobados mucho mayor de lo habitual. Renunció un funcionario.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.