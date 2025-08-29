Casi 100 personas se enferman por brote de salmonela en Estados Unidos

Casi 100 personas se enfermaron en un brote multiestatal de salmonela en Estados Unidos, relacionado con huevos retirados del mercado, informaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país.

Un total de 95 casos en 14 estados fueron confirmados con la misma cepa de salmonela, con 18 hospitalizaciones, pero ninguna muerte reportada, según los CDC y California registró la mayoría, con 73 infecciones.

En respuesta, Country Eggs, LLC, una pequeña granja de huevos con sede en Lucerne Valley, California, anunció el miércoles el retiro de sus huevos “Large Brown Cage Free Sunshine Yolks” debido a una posible contaminación con salmonela, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Los huevos retirados se distribuyeron en California y Nevada a supermercados y distribuidores de servicios de alimentación.

Los CDC instaron al público a no consumir los huevos retirados, a limpiar cualquier superficie o utensilio que haya entrado en contacto con ellos con agua caliente y jabón o en un lavavajillas, y a buscar atención médica si presentan síntomas graves.

La salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas de la infección por salmonela suelen incluir diarrea, fiebre y calambres estomacales, que comienzan entre seis horas y seis días después de la exposición, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

La mayoría de las personas se recuperan en un plazo de cuatro a siete días sin tratamiento. Sin embargo, según los CDC, los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave que requiera atención médica u hospitalización.

