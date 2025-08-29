En agosto se registraron 46.000 parados más que el mes anterior, alcanzando niveles no vistos desde 2015. La debilidad económica sigue golpeando al mercado laboral.
Casi 100 personas se enferman por brote de salmonela en Estados Unidos
Huevos retirados del mercado en California y Nevada están vinculados a la infección que afectó a 14 estados, con 18 hospitalizaciones confirmadas.El Mundo29/08/2025
Casi 100 personas se enfermaron en un brote multiestatal de salmonela en Estados Unidos, relacionado con huevos retirados del mercado, informaron el jueves los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de ese país.
Un total de 95 casos en 14 estados fueron confirmados con la misma cepa de salmonela, con 18 hospitalizaciones, pero ninguna muerte reportada, según los CDC y California registró la mayoría, con 73 infecciones.
En respuesta, Country Eggs, LLC, una pequeña granja de huevos con sede en Lucerne Valley, California, anunció el miércoles el retiro de sus huevos “Large Brown Cage Free Sunshine Yolks” debido a una posible contaminación con salmonela, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Los huevos retirados se distribuyeron en California y Nevada a supermercados y distribuidores de servicios de alimentación.
Los CDC instaron al público a no consumir los huevos retirados, a limpiar cualquier superficie o utensilio que haya entrado en contacto con ellos con agua caliente y jabón o en un lavavajillas, y a buscar atención médica si presentan síntomas graves.
La salmonela es un microorganismo que puede causar infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas frágiles o mayores, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Los síntomas de la infección por salmonela suelen incluir diarrea, fiebre y calambres estomacales, que comienzan entre seis horas y seis días después de la exposición, indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.
La mayoría de las personas se recuperan en un plazo de cuatro a siete días sin tratamiento. Sin embargo, según los CDC, los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo de padecer una enfermedad grave que requiera atención médica u hospitalización.
Con información de Noticias Argentinas
La Corte Interamericana confirmó que tiene jurisdicción sobre crímenes en VenezuelaEl Mundo29/08/2025
El caso Polichacao marca un precedente clave al establecer que el país nunca dejó de estar sometido a la Convención Americana desde 1977.
Entre ellos está Ilan Weiss, asesinado durante el ataque al kibutz Be’eri; Netanyahu asegura que la campaña para liberar a todos los cautivos continúa.
La organización advierte que los casos verificados de niños y adolescentes forzados a integrarse a grupos armados crecieron un 700% en el primer trimestre de 2025.
El Pentágono anunció la puesta en marcha de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401, destinada a proteger a civiles y tropas ante el creciente uso de drones en escenarios bélicos y estratégicos.
El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se pondrá en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias de la tragedia.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra, de aquí a marzo de 2026El Mundo28/08/2025
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.