"¡Freno al desastre ambiental!": Sancionaron a una empresa por contaminar el río Arenales

Continúa el enfriamiento y control con maquinaria pesada en el incendio de San LorenzoSalta15/10/2025
Brigadistas, Bomberos y Ejército trabajan para evitar que las llamas se propaguen a la vegetación cercana.
Los inspectores constataron el volcamiento ilegal de escombros en la zona sur y aplicaron sanciones por violar las normas de higiene y protección ambiental vigentes en la ciudad.Salta15/10/2025
En el marco del operativo Vial Ambiental que comenzó a implementar la Municipalidad, el personal motorizado de la Patrulla Ambiental logró detectar in fraganti un volcamiento de residuos en las márgenes del río Arenales.
Las tareas se realizaron más precisamente detrás de Villa Palacios, ubicada en la zona sur de la ciudad, en cercanías a la avenida Contreras.
Los inspectores lograron identificar a un camión que se encontraba realizando el volcamiento de escombros en el sector mencionado, por lo que se procedió a la labrar un acta de infracción por incumplimiento a la Ordenanza 15.415 de Higiene Urbana y a la Ordenanza 5.941, Código de Protección Ambiental de la ciudad de Salta.
Este tipo de malas prácticas favorece a la formación de microbasurales y a la contaminación del río.
El operativo contó con la colaboración de personal de la Secretaría de Tránsito, quiénes verificaron el faltante de documentación del vehículo, se procedió al secuestro y posterior traslado al depósito ubicado en Avenida Tavella.
El organismo provincial advirtió a la comunidad sobre una ola de intentos de estafa que utilizan fraudulentamente el nombre del organismo en redes sociales y WhatsApp para ofrecer supuestos descuentos o beneficios en las tarifas.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
El jefe del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes, Walter Chávez, informó en Aries que intervinieron en dos siniestros: uno en una ex maderera de avenida Chile y otro en un vehículo en avenida Gato y Mancha. No hubo heridos.
El móvil del Registro Civil estará en la segunda rotonda del barrio, ofreciendo trámites con atención directa y entrega de turnos por orden de llegada.
El Centro Regional de Hemoterapia organiza una jornada de donación de sangre de todo grupo y factor, de 8.30 a 13, en un móvil frente al hospital.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
La Cámara de Diputados salteña dio sanción definitiva al proyecto de regulación de la actividad. Certificaciones, penalidades económicas, concurrencias y la posibilidad de hacer la residencia en el ámbito privado, entre las medidas.