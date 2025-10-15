Instalarán contenedores para la recolección diferenciada de papel en dependencias municipales

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que prevé la instalación de contenedores exclusivos para la recolección diferenciada de papel en todas las dependencias de la Municipalidad capitalina.

“Viene a fortalecer la ordenanza vigente, que lo que hace es promover el uso del papel reciclado en la Administración Pública municipal”, aseguró la concejal Eliséa Sarapura al momento de informar sobre el proyecto.

Indicó que la intención es que estos contenedores sirvan de depósito exclusivo para el material, sea del tipo y color que sea.

“Viene a beneficiar también a los actores principales, los recicladores. Son más de 500 personas las que se dedican a esta tarea. Nosotros apuntamos a la economía circular”, finalizó.