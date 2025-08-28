El presidente aseguró ante empresarios que buscan “llevarse puesto al Gobierno” y se mostró desafiante tras la agresión en Lomas de Zamora.
“No deberían sesionar todas las semanas”: Cuestionan la agenda del Concejo Deliberante
Según el periodista, Gerardo Rebak, los legisladores locales deberían enfocarse en la ciudad y en la participación de la comunidad, en lugar de debates políticos de alcance nacional.Política28/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el periodista parlamentario Gerardo Rebak advirtió sobre el desvío de foco que, según él, afecta al Concejo Deliberante. “No sería necesario que el Consejo se siente toda la semana, porque una enorme porción del tiempo legislativo se dedica a hablar de temas nacionales”, afirmó.
Rebak explicó que, si bien los concejales tienen un rol político y representan distintos espacios partidarios, la prioridad debería estar en la gestión local y en las necesidades de la comunidad. “Tienen la tarea de mirar cómo dinamizar la ciudad y ocuparse de los temas que le preocupa la gente, pero dedican demasiado tiempo a asuntos que no terminan solucionando nada”, aseguró.
El periodista destacó que muchas de las ordenanzas tratadas no son de autoría de los concejales, sino enviadas por el Ejecutivo, lo que lleva a que los legisladores se centren más en representar a la administración que a los vecinos.
Como alternativa, Rebak propuso reducir la cantidad de sesiones plenarias, priorizando el trabajo en comisiones y la interacción directa con funcionarios y ciudadanos. “Tomarse más tiempo para analizar, conversar con los vecinos y recibir a los interesados podría mejorar la construcción de políticas locales”, concluyó.
El Presidente afirmó que Karina Milei continúa con sus funciones pese a los audios que mencionan presuntas coimas en ANDIS.
Kosiner: “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei”
El exdiputado nacional Pablo Kosiner sostuvo que es clave continuar la construcción de un espacio para confrontar a la administración libertaria.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Causa ANDIS: Kosiner advirtió sobre el “riesgo” de que se lo lleve puesto a Milei
Pablo Kosiner aseguró que el caso no es una "operación" de la oposición, sino que "esto está implosionando de adentro". Asimismo, sugirió esta situación podría "cambiar el escenario político".
Pymes y grandes empresas en la debacle por el modelo de Milei
Pablo Kosiner fue crítico de la situación económica del país. El dirigente aseguró que las políticas nacionales están afectando a las pymes y que la "debacle" también llega a los sectores más concentrados de la economía.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.