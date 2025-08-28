“No deberían sesionar todas las semanas”: Cuestionan la agenda del Concejo Deliberante

Por Aries, el periodista parlamentario Gerardo Rebak advirtió sobre el desvío de foco que, según él, afecta al Concejo Deliberante. “No sería necesario que el Consejo se siente toda la semana, porque una enorme porción del tiempo legislativo se dedica a hablar de temas nacionales”, afirmó.

Rebak explicó que, si bien los concejales tienen un rol político y representan distintos espacios partidarios, la prioridad debería estar en la gestión local y en las necesidades de la comunidad. “Tienen la tarea de mirar cómo dinamizar la ciudad y ocuparse de los temas que le preocupa la gente, pero dedican demasiado tiempo a asuntos que no terminan solucionando nada”, aseguró.

El periodista destacó que muchas de las ordenanzas tratadas no son de autoría de los concejales, sino enviadas por el Ejecutivo, lo que lleva a que los legisladores se centren más en representar a la administración que a los vecinos.

Como alternativa, Rebak propuso reducir la cantidad de sesiones plenarias, priorizando el trabajo en comisiones y la interacción directa con funcionarios y ciudadanos. “Tomarse más tiempo para analizar, conversar con los vecinos y recibir a los interesados podría mejorar la construcción de políticas locales”, concluyó.