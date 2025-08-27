Un proyecto sobre discapacidad despertó el debate en el Concejo Deliberante de la ciudad

Sin que los concejales tomaran la palabra en el tramo de ‘manifestaciones’, un proyecto que prevé la instalación de rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida en la intersección de Av. Belgrano y República de Siria despertó el debate y los posicionamientos políticos en el Concejo Deliberante capitalino; al tratarse de un teme relacionado a la discapacidad, los ediles aprovecharon la oportunidad para referirse a las presuntas coimas en ANDIS.

“Es un momento triste porque se está denunciando corrupción en el área de discapacidad”, disparó la concejal Eliana Chuchuy al tomar la palabra, y cuestionó que el gobierno nacional asegure que no hay plata para la discapacidad, “pero se denuncian coimas en el sector”.

Aseguró, además, que no hay plata para los jubilados, pero si para atacarlos todos los miércoles en nombre del superávit fiscal.

“Tenemos personas que todos los días están frente a las oficinas de ANDIS y nadie les puede decir qué tienen que hacer porque les suspendieron las pensiones. Nadie puede decirles a las personas, con claridad, qué es lo que tienen que hacer. Llegaron para ser distintos, pero llegaron para ser peores”, arremetió Chuchuy.

Por su parte, su par Agustina Álvarez aseguró que lo expuesto es “mirara la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, cruzando al oficialismo comunal.

“Ningún gobierno se ocupó de las personas con discapacidad. Nos vivimos quejando de lo que pasa a nivel nacional, pero ¿qué pasa en la ciudad?”, cuestionó la concejal, y consideró que discapacidad y jubilados “son un problema histórico”.

Finalmente, denunció que, mientras ellos sesionaban, en Buenos Aires, “se intentó atacar al presidente en un acto de campaña” y señaló que, en el último tiempo, pareciera ser que todos los problemas corresponden a la Administración libertaria; “¿por qué todos los problemas surgen de lo que pueda hacer o no el presidente”, concluyó.