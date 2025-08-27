Son datos preliminares en un estudio sobre siete fármacos en común entre las compras de Andis y del Ministerio de Salud; Suizo Argentina fue el proveedor de uno de ellos.
Un proyecto sobre discapacidad despertó el debate en el Concejo Deliberante de la ciudad
La instalación de rampas de accesibilidad en Belgrano y Siria despertó el debate en el recinto y el señalamiento sobre las presuntas coimas en ANDIS, escándalo que involucra a la cúpula del gobierno nacional libertario.Política27/08/2025
Sin que los concejales tomaran la palabra en el tramo de ‘manifestaciones’, un proyecto que prevé la instalación de rampas de accesibilidad para personas con movilidad reducida en la intersección de Av. Belgrano y República de Siria despertó el debate y los posicionamientos políticos en el Concejo Deliberante capitalino; al tratarse de un teme relacionado a la discapacidad, los ediles aprovecharon la oportunidad para referirse a las presuntas coimas en ANDIS.
“Es un momento triste porque se está denunciando corrupción en el área de discapacidad”, disparó la concejal Eliana Chuchuy al tomar la palabra, y cuestionó que el gobierno nacional asegure que no hay plata para la discapacidad, “pero se denuncian coimas en el sector”.
Aseguró, además, que no hay plata para los jubilados, pero si para atacarlos todos los miércoles en nombre del superávit fiscal.
“Tenemos personas que todos los días están frente a las oficinas de ANDIS y nadie les puede decir qué tienen que hacer porque les suspendieron las pensiones. Nadie puede decirles a las personas, con claridad, qué es lo que tienen que hacer. Llegaron para ser distintos, pero llegaron para ser peores”, arremetió Chuchuy.
Por su parte, su par Agustina Álvarez aseguró que lo expuesto es “mirara la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, cruzando al oficialismo comunal.
“Ningún gobierno se ocupó de las personas con discapacidad. Nos vivimos quejando de lo que pasa a nivel nacional, pero ¿qué pasa en la ciudad?”, cuestionó la concejal, y consideró que discapacidad y jubilados “son un problema histórico”.
Finalmente, denunció que, mientras ellos sesionaban, en Buenos Aires, “se intentó atacar al presidente en un acto de campaña” y señaló que, en el último tiempo, pareciera ser que todos los problemas corresponden a la Administración libertaria; “¿por qué todos los problemas surgen de lo que pueda hacer o no el presidente”, concluyó.
El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.
El jefe de Estado y los principales dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza hablaron sobre el ataque que sufrió la caravana por el conurbano y apuntaron contra el principal partido de la oposición.
El Presidente se presentó junto a los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre bajo el lema "kirchnerismo nunca más", pero tuvo que retirarse rápidamente debido a los incidentes que se provocaron en el lugar.
Milei sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”Política27/08/2025
El Presidente le respondió a un cronista durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora de cara a las elecciones del 7 de septiembre: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sentenció.
Golpe a Milei: los errores que desplomaron la confianza de la ciudadanía en el GobiernoPolítica27/08/2025
El tradicional sondeo que realiza la Universidad Torcuato Di Tella con Poliarquía Consultores reveló esta semana el índice de confianza en Milei más bajo desde el inicio de su gestión.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Salta actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
La provincia reguló cambios de uso de suelo agrícola en 700.000 hectáreas y ganadero en 1.500.000 hectáreas, garantizando producción sustentable y conservación ambiental.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.