El Gobierno responsabilizó al kirchnerismo por los incidentes en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei se refirió a los ataques que sufrió la caravana que lo trasladaba junto a su hermana, Karina, y los candidatos de La Libertad Avanza por Lomas de Zamora y los vinculó con el kirchnerismo. "Kukas tira piedras", dijo sobre los incidentes ocurridos esta tarde. Desde la ministra Patricia Bullrich hasta el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el oficialismo apuntaron contra el principal partido de la oposición.

El mandatario participó este miércoles de una recorrida electoral por el partido del conurbano, en el marco de la complicada campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios locales del 7 de septiembre. En ese contexto, un grupo de personas atacaron con piedras y botellazos al vehículo en el que se trasladaba el jefe de Estado junto con su hermana, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y Sebastián Pareja.

Los efectivos de seguridad que acompañaban a Milei ordenaron la evacuación inmediata de la comitiva presidencial y la suspensión del recorrido que tenía como parada final la localidad de Avellaneda.

"En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", dijo el jefe de Estado luego de arribar a la Residencia Presidencial con su hermana y el candidato a diputado nacional, quienes lo acompañaban en el vehículo al momento del ataque.

"El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", agregó Milei en un posteo publicado en su cuenta oficial de "X".

El portavoz Manuel Adorni también se refirió a los hechos y, en sintonía con el Presidente, los vinculó con el kirchnerismo. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", dijo.

Por los lamentables hechos, Adorni aclaró que no se registraron heridos. "Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", cerró.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por LLA en CABA, acompañó la versión del oficialismo y habló de un ataque coordinado. "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más", afirmó.

Espert, que se encontraba a bordo de la camioneta, debió abandonar el lugar en una moto. "Nosotros zafamos porque estábamos con el Presidente", dijo el diputado al canal TN tras el hecho. "Hubo violencia física", señaló. Pese a todo, afirmó que "no nos van a amedrentar" y continuarán con las recorridas por la Provincia.

El diputado apuntó contra "grupos kirchneristas" por el ataque y los vinculó con el intendente local, Federico Otermín, quien un rato antes había pedido a la sociedad que se exprese "en paz" ante la visita de Milei a la localidad. "Como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia", dijo y pidió que cada persona "se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia". "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", dijo el jefe comunal.

Ámbito