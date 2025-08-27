Son datos preliminares en un estudio sobre siete fármacos en común entre las compras de Andis y del Ministerio de Salud; Suizo Argentina fue el proveedor de uno de ellos.
El Gobierno responsabilizó al kirchnerismo por los incidentes en Lomas de Zamora
El jefe de Estado y los principales dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza hablaron sobre el ataque que sufrió la caravana por el conurbano y apuntaron contra el principal partido de la oposición.Política27/08/2025
El presidente Javier Milei se refirió a los ataques que sufrió la caravana que lo trasladaba junto a su hermana, Karina, y los candidatos de La Libertad Avanza por Lomas de Zamora y los vinculó con el kirchnerismo. "Kukas tira piedras", dijo sobre los incidentes ocurridos esta tarde. Desde la ministra Patricia Bullrich hasta el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el oficialismo apuntaron contra el principal partido de la oposición.
El mandatario participó este miércoles de una recorrida electoral por el partido del conurbano, en el marco de la complicada campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires de cara a los comicios locales del 7 de septiembre. En ese contexto, un grupo de personas atacaron con piedras y botellazos al vehículo en el que se trasladaba el jefe de Estado junto con su hermana, Karina Milei, el diputado José Luis Espert y Sebastián Pareja.
Los efectivos de seguridad que acompañaban a Milei ordenaron la evacuación inmediata de la comitiva presidencial y la suspensión del recorrido que tenía como parada final la localidad de Avellaneda.
"En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia", dijo el jefe de Estado luego de arribar a la Residencia Presidencial con su hermana y el candidato a diputado nacional, quienes lo acompañaban en el vehículo al momento del ataque.
"El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!", agregó Milei en un posteo publicado en su cuenta oficial de "X".
El portavoz Manuel Adorni también se refirió a los hechos y, en sintonía con el Presidente, los vinculó con el kirchnerismo. "Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", dijo.
Por los lamentables hechos, Adorni aclaró que no se registraron heridos. "Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", cerró.
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por LLA en CABA, acompañó la versión del oficialismo y habló de un ataque coordinado. "El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más", afirmó.
Espert, que se encontraba a bordo de la camioneta, debió abandonar el lugar en una moto. "Nosotros zafamos porque estábamos con el Presidente", dijo el diputado al canal TN tras el hecho. "Hubo violencia física", señaló. Pese a todo, afirmó que "no nos van a amedrentar" y continuarán con las recorridas por la Provincia.
El diputado apuntó contra "grupos kirchneristas" por el ataque y los vinculó con el intendente local, Federico Otermín, quien un rato antes había pedido a la sociedad que se exprese "en paz" ante la visita de Milei a la localidad. "Como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia", dijo y pidió que cada persona "se exprese con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia". "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", dijo el jefe comunal.
El ex concejal elevó su renuncia al cuerpo para postularse como Defensor del Pueblo. Agustina Álvarez cuestionó la decisión y consideró que, de llegar al puesto, Del Frari no garantizará el cumplimiento de sus obligaciones.
Un proyecto sobre discapacidad despertó el debate en el Concejo Deliberante de la ciudadPolítica27/08/2025
La instalación de rampas de accesibilidad en Belgrano y Siria despertó el debate en el recinto y el señalamiento sobre las presuntas coimas en ANDIS, escándalo que involucra a la cúpula del gobierno nacional libertario.
El Presidente se presentó junto a los candidatos que competirán el próximo 7 de septiembre bajo el lema "kirchnerismo nunca más", pero tuvo que retirarse rápidamente debido a los incidentes que se provocaron en el lugar.
Milei sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”Política27/08/2025
El Presidente le respondió a un cronista durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora de cara a las elecciones del 7 de septiembre: “Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, sentenció.
Golpe a Milei: los errores que desplomaron la confianza de la ciudadanía en el GobiernoPolítica27/08/2025
El tradicional sondeo que realiza la Universidad Torcuato Di Tella con Poliarquía Consultores reveló esta semana el índice de confianza en Milei más bajo desde el inicio de su gestión.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Salta actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
La provincia reguló cambios de uso de suelo agrícola en 700.000 hectáreas y ganadero en 1.500.000 hectáreas, garantizando producción sustentable y conservación ambiental.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.