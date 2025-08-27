Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen

José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, relató en Pasaron Cosas su experiencia con una estafa virtual. El jubilado contó que a través de las redes sociales, en particular Facebook, fue víctima de un engaño que terminó con el robo de 1.600.000 pesos de la cuenta de su esposa.

Guerrero detalló que el fraude ocurrió cuando él, después de perder su documentación, vio una publicación que prometía ayuda. "Fui a una página, entré a un WhatsApp nada más y automáticamente supieron mi nombre", relató. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.

El jubilado aseguró que los delincuentes obtuvieron sus datos personales de forma automática, sin que él hiciera ningún movimiento. Guerrero cree que los estafadores hicieron capturas de pantalla de su información, ya que sabían su nombre y número de documento.

A los pocos minutos de la estafa, Guerrero se puso en contacto con la Defensoría del Consumidor. El jubilado explicó que el organismo tiene una plataforma virtual de seguridad que, en 48 horas, realiza una acreditación del dinero a la cuenta del afectado.

Sin embargo, en este caso, la tarjeta se negó a hacerse cargo de la devolución del dinero. La tarjeta alegó que fue el propio Guerrero quien hizo los pasos para que se efectúe la estafa. Guerrero insistió que el robo se realizó automáticamente y que no fue un "préstamo" solicitado por él. Por el momento, el caso se encuentra en un "cuarto intermedio", a la espera de una resolución.