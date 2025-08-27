La Fiscalía Penal de Apolinario Saravia investiga las circunstancias que provocaron el siniestro. El fin de semana en Salta dejó un saldo de dos muertes por siniestros viales.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.Policiales27/08/2025Ivana Chañi
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, relató en Pasaron Cosas su experiencia con una estafa virtual. El jubilado contó que a través de las redes sociales, en particular Facebook, fue víctima de un engaño que terminó con el robo de 1.600.000 pesos de la cuenta de su esposa.
Guerrero detalló que el fraude ocurrió cuando él, después de perder su documentación, vio una publicación que prometía ayuda. "Fui a una página, entré a un WhatsApp nada más y automáticamente supieron mi nombre", relató. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
El jubilado aseguró que los delincuentes obtuvieron sus datos personales de forma automática, sin que él hiciera ningún movimiento. Guerrero cree que los estafadores hicieron capturas de pantalla de su información, ya que sabían su nombre y número de documento.
A los pocos minutos de la estafa, Guerrero se puso en contacto con la Defensoría del Consumidor. El jubilado explicó que el organismo tiene una plataforma virtual de seguridad que, en 48 horas, realiza una acreditación del dinero a la cuenta del afectado.
Sin embargo, en este caso, la tarjeta se negó a hacerse cargo de la devolución del dinero. La tarjeta alegó que fue el propio Guerrero quien hizo los pasos para que se efectúe la estafa. Guerrero insistió que el robo se realizó automáticamente y que no fue un "préstamo" solicitado por él. Por el momento, el caso se encuentra en un "cuarto intermedio", a la espera de una resolución.
Salta crea un registro de evaluadores para el ingreso a las Fuerzas de SeguridadPoliciales26/08/2025
La gestión está a cargo de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario del Ministerio de Seguridad y Justicia con la cooperación del Colegio Profesional de Psicólogos de Salta.
Efectivos de la Subcomisaría San Jorge asistieron ayer a una bebé de dos semanas de vida que se encontraba con problemas respiratorios.
Narcotráfico en Salta: Más de 850 kilos de droga incautados en 2025
El ministro Solá Usandivaras resaltó resultados de la lucha contra el narcotráfico: secuestros de droga, bandas desarticuladas y operativos de protección ciudadana.
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de la Provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida este sábado por la mañana, alrededor de las 9 horas, en un rastrojo del barrio El Jardín de Coronel Moldes.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.