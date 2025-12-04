Victoria Villarruel repartió los despachos en el Senado y profundizó la interna con Patricia Bullrich

El texto disidente lleva las firmas de Pablo Juliano, Mariela Coletta y Marcela Coli. A diferencia del informe elevado por Mónica Fein, los integrantes de Democracia para Siempre detallaron que “hubo más de 160 muertes” y endilgan responsabilidad política al Estado nacional.
La pelea por los despachos en el Senado abrió un nuevo frente entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. La vicepresidenta firmó una resolución que reubica a los senadores de La Libertad Avanza en oficinas del edificio anexo —la excaja de Ahorro—, en contra de lo solicitado por la jefa del bloque libertario. Unión por la Patria, en cambio, permanecerá en el Palacio Legislativo.
Como ocurre en cada recambio legislativo, la distribución de los despachos volvió a tensar las relaciones entre bloques y a agitar la interna entre las principales referentes del oficialismo.
Para evitar conflictos, Villarruel pidió que todos los senadores que terminan mandato entreguen las llaves de sus oficinas para luego reasignarlas. La mayoría está cumpliendo con la directiva: siguen siendo senadores hasta el 9 de diciembre, cuando concluyen sus mandatos.
Hubo excepciones. El salteño Juan Carlos Romero, que deja el Congreso tras 18 años, ya entregó su despacho a Flavia Royón, flamante senadora por su provincia. La fueguina Cristina López intentó hacer lo mismo con Sergio Leavy, pero el movimiento terminó la semana pasada en un escándalo con personal de seguridad por el cierre de la oficina.
El 28 de noviembre, día de la jura de los senadores electos, Romero publicó un mensaje en redes donde confirmó la entrega del despacho a Royón y le deseó “una gran gestión en favor de los intereses de la provincia”, además de ofrecer colaboración futura.
Este miércoles, la vicepresidenta cerró la discusión con la resolución 607/2025, que establece la nueva distribución de espacios a partir del 10 de diciembre. Allí plantea que corresponde “una distribución orgánica y más equitativa” de los despachos entre senadores y bloques. Y comunicó formalmente a quienes terminan mandato que deben devolver “todos los despachos, espacios y mobiliarios” asignados.
El decreto también instruye a la Dirección General de Administración a coordinar, controlar y constatar la restitución, y a confeccionar las actas de entrega definitiva.
La medida encendió alarmas en el bloque libertario. “No es lo conversado con Patricia”, se quejó un senador oficialista, que además reprochó que “a Mariano Recalde (reelecto por UxP) le dio tres oficinas en el palacio”.
Frente a eso, Bullrich convocó a los senadores de La Libertad Avanza para evaluar pasos a seguir.
