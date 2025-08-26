Horror en Brasil: tres mujeres asesinadas a puñaladas mientras paseaban por la playa

Un brutal triple crimen conmocionó a la ciudad de Ilhéus, en el estado de Bahía, en Brasil. Alexsandra Suzart (45), Maria Helena Bastos (41) y Mariana Bastos (20) salieron a pasear con el perro por la Praia dos Milionários el 15 de agosto, pero nunca regresaron a sus casas. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente en una zona de vegetación frente al mar, tras una intensa búsqueda de familiares y amigos. El perro estaba atado a un árbol.

El relato del acusado y la investigación policial

El lunes, durante una audiencia de custodia, Thierry Lima da Silva confesó el triple homicidio. El hombre, que vive en la calle y fue detenido por narcotráfico, declaró que cometió el ataque bajo los efectos de drogas, con la intención de robar.

Según dijo Lima da Silva, apartó y amenazó a una de las mujeres con un cuchillo con la intención de robarle. Entonces las otras dos intentaron intervenir y el hombre mató a las tres a puñaladas. Finalmente, les robó 30 reales (6 dólares) y huyó del lugar.

Tras el crimen, se fue hasta la zona de Pontal y durmió en una plaza. Además, contó que quemó su bermuda manchada de sangre y que ató al perro a un árbol cerca de los cuerpos porque “no tenía interés en llevarlo”.

El hombre también detalló que al momento del ataque, se escuchaba el ruido de una fiesta y de un partido de fútbol, por lo que no se escucharon los gritos de las víctimas.

La Policía ya investigaba a Thierry por vivir en situación de calle y por antecedentes de consumo de drogas, robos y tráfico. En el interrogatorio, el hombre entró en contradicciones sobre algunos detalles, por lo que los investigadores siguen trabajando para determinar si actuó solo o si hubo más personas involucradas.

El comisario Jorge Figueiredo remarcó que la principal hipótesis es la de un intento de robo que terminó en latrocinio (robo seguido de muerte), aunque la motivación exacta todavía no está definida. “Las investigaciones continúan para esclarecer si hubo otros partícipes en el triple homicidio”, afirmó.

Otras cuatro personas fueron interrogadas y se les realizaron exámenes forenses, como análisis genético, comparación de huellas dactilares y examen de lesiones.

Creen que Thierry Lima da Silva también mató a su pareja

Thierry Lima da Silva también es sospechoso de haber asesinado a su pareja, Lucas dos Santos Nascimento, quien murió el 21 de agosto tras ser internado con signos de politraumatismo. Durante las diligencias por ese caso, la policía lo encontró con piedras de crack y él mismo admitió su responsabilidad en ese homicidio.

Por la gravedad de los hechos y la confesión, la Justicia ordenó su ingreso a prisión preventiva, debido a la alta peligrosidad del hombre.

Quiénes eran las víctimas

Alexsandra Oliveira Suzart y Maria Helena do Nascimento Bastos eran amigas, vecinas y trabajaban en escuelas municipales. Sus colegas las describieron como excelentes profesionales y muy queridas por las familias de los alumnos.

Mariana Bastos da Silva, hija de Maria Helena, estudiaba Ingeniería Ambiental. Las tres vivían en edificios a solo 200 metros de la playa.

Una cámara de seguridad grabó a las tres mujeres en lo que fue su último paseo por la playa. Sus cuerpos fueron encontrados a unos 3 km.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y entre los vecinos de Ilhéus, que siguen pidiendo justicia por las víctimas.

