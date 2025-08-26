El pequeño salió por una puerta lateral de su domicilio y fue embestido por un camión cañero en la Ruta Nacional 38. “Fueron segundos de descuido”, aseguró la familia
Ezeiza modernizó Migraciones: nueva tecnología triplica la capacidad de procesamiento
Aeropuertos Argentina invierte USD 4,34 millones para reacondicionar arribos internacionales y ampliar el sistema “Migraciones Express”, optimizando la experiencia del pasajero.Provincias26/08/2025
Con el fin de agilizar el flujo de los pasajeros que ingresan al país y mejorar la experiencia en su paso por la terminal, Aeropuertos Argentina comenzó con las obras de reacondicionamiento del espacio destinado al control migratorio de arribos internacionales y la ampliación y renovación del sistema “Migraciones Express”.
El proyecto, que ya empezó a ejecutarse los primeros días de agosto, demandará una inversión estimada de USD 4.34 millones, y consiste en tres ejes:
- El reacondicionamiento del espacio y la renovación de toda la señalética, para facilitar el flujo de pasajeros
- La renovación del sector de migraciones VIP y la incorporación al salón de mobiliario apto para personas con movilidad reducida.
- La instalación de 5 puertas automáticas (e-gates), de última generación y, la incorporación de 30 nuevos dispositivos de autogestión de alta tecnología, al área de Migraciones Express.
Esta nueva infraestructura mantiene el sistema de control en dos pasos, pero lo adapta a una solución más eficiente y escalable, preparada para absorber el crecimiento de la demanda.
La implementación de esta tecnología —igual a la utilizada en el área de Partidas Internacionales— permitirá triplicar la capacidad actual y descongestionar las áreas de espera, incrementando la capacidad de procesamiento de pasajeros en un 200%, de forma automatizada.
Entre sus principales beneficios se destacan la posibilidad de gestionar múltiples nacionalidades, el incremento significativo de la capacidad operativa, la optimización de recursos humanos y logísticos, y la estandarización tecnológica a nivel nacional.
El espacio destinado al control migratorio de arribos internacionales es de 2100 m 2 , y el área a intervenir representa aproximadamente 550 m 2 del total. Durante el tiempo que conlleven los trabajos en el área de “Migraciones Express”, se dejaran disponibles cuatro de las diez máquinas actuales, con el fin de minimizar el impacto sobre el flujo de los pasajeros.
Respecto a las operaciones en el Aeropuerto de Ezeiza, entre enero y junio de 2025, arribaron al país 2.126.759 pasajeros en vuelos comerciales internacionales, siendo febrero el mes récord, con 416.410 ingresos. Se estima que, para diciembre, el total anual alcanzará los 4.191.844 pasajeros. De enero a diciembre del 2024, fueron 4.134.031 los pasajeros arribados de orígenes internacionales.
El podio del top 10 de las ciudades internacionales de donde provino la mayor cantidad de pasajeros, en el período de enero a junio de este año, está encabezado por Madrid con 63.703 pasajeros, Miami con 193.592 y Rio de Janeiro con 155.675. En cuarto y quinto lugar, se encuentran Santiago de Chile y Panamá con 150.551 y 138.617 pasajeros. En la lista continúan Roma, Bogotá, Nueva York, Punta Cana y, por último, Lima.
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini fue recientemente nominado, junto a aeropuertos de la talla de Fiumicino (Roma) JFKIAT (Estados Unidos) y Schiphol Amsterdam (Países Bajos) en las categorías “Airport of the Year” y “Passenger Experience Award” del premio Airport Honour Awards 2025, organizado por International Airport Review, medio de referencia mundial en la industria aeroportuaria que reconoce la excelencia, la innovación, el compromiso con la experiencia del pasajero y el liderazgo en el sector aeroportuario.
A su vez, el Aeropuerto de Ezeiza mantiene, por tercer trimestre consecutivo, el primer puesto en satisfacción comercial entre los principales aeropuertos del mundo, según el último estudio de Airport Service Quality (ASQ) Commercial.
Con información de Noticias Argentinas
"Tu recuerdo quedará presente en estas paredes y en nuestras memorias. Que encuentres ahora la paz que tanto merecés", señalaron los presos de una cárcel de La Pampa.
El faltante se detectó en la terapia intensiva del Hospital Iturraspe. El director confirmó que no es de la marca HLB Pharma investigada a nivel nacional.
Ocurrió en Córdoba. El menor tuvo que ser trasladado al hospital con un corte profundo en el tórax. Fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro.
“La Ciudad será la vidriera de la Argentina al mundo”: Jorge Macri ante empresarios del COAProvincias21/08/2025
El mandatario porteño afirmó que Buenos Aires es el motor del PBI nacional y que el orden económico logrado genera confianza para nuevas inversiones.
Chaco negó que el fentanilo halladas en un basurero pertenezcan al lote adulteradoProvincias20/08/2025
El ministro Sergio Rodríguez aseguró que se trata de ampollas adquiridas en 2022, con proveedor identificado, y descartó vínculos con el laboratorio HLB Pharma.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.