"Tu recuerdo quedará": la sentida carta de presos a un policía que se suicidó

El pequeño salió por una puerta lateral de su domicilio y fue embestido por un camión cañero en la Ruta Nacional 38. “Fueron segundos de descuido”, aseguró la familia
Un grupo de presos de la ciudad pampeana de Santa Rosa escribió una sentida carta de despedida a un oficial de policía que apareció muerto en un campo cercano a esa ciudad.
“Desde el Pabellón Oeste de Santa Rosa queremos dejarte unas palabras que nacen del corazón. Hoy nos toca despedirte con un profundo dolor, porque tu partida nos deja un vacío enorme. Siempre fuiste más que un encargado: fuiste alguien que supo escuchar, acompañar y brindar respeto en cada momento. Con tu compromiso y tu humanidad, marcaste una huella que no se borrará en quienes compartimos el camino contigo”, resaltaron.
Asimismo, en la carta que difundió el medio La Arena de La Pampa, añadieron: “Tu recuerdo quedará presente en estas paredes y en nuestras memorias. Nos enseñaste que el valor no está solo en el uniforme, sino también en la forma de tratar a las personas con dignidad. Que encuentres ahora la paz que tanto merecés. Nosotros seguiremos recordándote con respeto y gratitud. Con afecto y dolor, Pabellón Oeste–Santa Rosa”.
El efectivo de la Policía de La Pampa fue hallado sin vida el pasado domingo a la noche en un campo cercano a Santa Rosa, según confirmaron fuentes policiales al citado medio y, de acuerdo con los voceros, el uniformado, de 40 años, "estaba en un campo cuando fue hallado sin vida".
Cuando se conoció el episodio, los efectivos policiales se dirigieron hasta el lugar donde efectuaron las labores periciales correspondientes y señalaron: "Podemos confirmar que el efectivo se quitó la vida, en estos momentos, se desarrollan todas las tareas de investigación correspondientes".
Ezeiza modernizó Migraciones: nueva tecnología triplica la capacidad de procesamientoProvincias26/08/2025
Aeropuertos Argentina invierte USD 4,34 millones para reacondicionar arribos internacionales y ampliar el sistema “Migraciones Express”, optimizando la experiencia del pasajero.
El faltante se detectó en la terapia intensiva del Hospital Iturraspe. El director confirmó que no es de la marca HLB Pharma investigada a nivel nacional.
Ocurrió en Córdoba. El menor tuvo que ser trasladado al hospital con un corte profundo en el tórax. Fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro.
“La Ciudad será la vidriera de la Argentina al mundo”: Jorge Macri ante empresarios del COAProvincias21/08/2025
El mandatario porteño afirmó que Buenos Aires es el motor del PBI nacional y que el orden económico logrado genera confianza para nuevas inversiones.
Chaco negó que el fentanilo halladas en un basurero pertenezcan al lote adulteradoProvincias20/08/2025
El ministro Sergio Rodríguez aseguró que se trata de ampollas adquiridas en 2022, con proveedor identificado, y descartó vínculos con el laboratorio HLB Pharma.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.