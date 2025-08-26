La ausencia de los funcionarios reavivó las críticas de la oposición, que advirtió que podría impulsar un emplazamiento en el recinto.
Espert habló sobre su relación con Spagnuolo: "La misma que tuve con infinidad de liberales"
El candidato de La Libertad Avanza centró sus declaraciones en la campaña electoral y esquivó preguntas sobre su vínculo con Diego Spagnuolo.Política26/08/2025
Tras el acto en Junín, José Luis Espert, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Buenos Aires, fue abordado por la prensa y evitó pronunciarse sobre el escándalo que rodea al Gobierno por las coimas en discapacidad, centrando sus respuestas en la campaña y en la posibilidad de mejorar su performance electoral.
El actual legislador libertario se refirió a su vínculo con el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo y la calificó como: “La misma relación que he tenido con infinidad de liberales”.
Al ser preguntado sobre si la causa podía afectar su campaña o sobre los audios que revelan el esquema de corrupción, el legislador repitió como un mantra: “Estamos trabajando muy bien para cambiar la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer una muy buena elección”.
Frente a la insistencia de los cronistas sobre su opinión acerca del caso, Espert reiteró: “Vamos a hacer una muy buena elección en la Provincia”.
Cuando se le consultó nuevamente sobre su relación con Spagnuolo, respondió con desdén: “La misma relación que he tenido con infinidad de liberales”, manteniendo su estrategia de evitar dar detalles sobre el escándalo y redirigiendo la conversación a la campaña electoral.
Escándalo por coimas en ANDIS: revelan nuevos audios donde mencionan a Sandra Pettovello y Diana Mondino
El escándalo por coimas que sacude al Gobierno avanza en la Justicia. Este lunes, se conocieron nuevos audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En los fragmentos que anticipó Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, el exfuncionario menciona a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.
De acuerdo al adelanto de Radio 10, estos nuevos audios se grabaron en algún momento entre "el término de agosto del año pasado y principios de este año", y demuestran que la presunta trama de corrupción en ANDIS "es un negocio enorme que se traslada a otros ministerios".
"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de ellos. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $LIBRA durante una entrevista con Al Jazeera semanas atrás.
En otro de los audios, el extitular de ANDIS apunta contra la ministra Pettovello. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reclama.
Con información de Ámbito
El gobernador bonaerense cuestionó la actitud del Gobierno frente a las denuncias de coimas y comparó el caso con el polémico episodio de la criptomoneda $LIBRA.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
Dirigente de Misiones reveló que Lule le pidió que recaude el 10% de los sueldos de Pami y AnsesPolítica26/08/2025
Samuel Doichele es un agricultor de Wanda, Misiones. En mayo encabezó una denuncia junto a otros 20 dirigentes libertarios de Misiones contra Adrián Núñez, el titular de La Libertad Avanza en la provincia.
Terminó la extracción de datos del teléfono de Diego Spagnuolo y empieza etapa de análisisPolítica26/08/2025
Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer.
Tras los cuestionamientos por la supuesta falta de obras en Quilmes, Magario destacó la inversión histórica en el conurbano y el interior provincial.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.